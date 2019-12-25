間諜風險：德國憲法保護局警告人們當心中國之旅

據德國《商報》報道，德國憲法保護局警告德國遊客和商人要當心中國之行。由於間諜風險不斷增大，憲法保護局建議人們為中國之行使用專門的旅行電腦和一次性手機。一路上只使用這些電訊設備，而且要隨身帶着。電腦和手機上存儲的數據特別是聯繫人最好只限制在路上所需範圍內。“旅行回來後，最好是對電訊設備進行徹底的病毒檢查，重新設置，或者甚至將它們處理掉。”

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德國憲法保護局做出如此建議，是出於該安全部門對中國的估測。該部門認為，中國知道自己作為全球領導國的強大，為了實現自己的利益，中國“越來越自信，而且有時還公開顯示攻擊性。”在這一背景下，凡是前往中國的德國遊客和機構，應事先諮詢一下，在中國會受到什麼限制，以及會遇到什麼安全風險。

憲法保護局警告說，使用手機和電腦進入當地網絡時，風險特別大。比如，進入賓館的網絡和中國的移動通訊網絡。因為中國正在通過電訊設備武裝自己，以監視旅行者。

不久前，人們獲悉，當旅行者進入新疆時，中國邊防警察會在外國人的智能手機上安裝一個監視應用。這一應用顯然是用來自動搜索手機上有嫌疑的內容，並為數據輸出提供方便。

憲法保護局還警告人們當心申請簽證表。自今年5月以來，中國要求旅行者申請簽證時上網填表，而且要填很多內容。得憲法保護局認為，這讓中國安全部門特別是情報機構自動就能將中國感興趣的德國政界，社會和經濟界人物從申請群體中過濾出來。等他們到了中國後，就可以在較小的風險下採取監視措施，或者進行收買嘗試。

為此，憲法保護局建議人們，在表格上涉及到工作關係和上司的欄目時，最好少提供細節，而是抽象回答。