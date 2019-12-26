法國反退休大罷工持續時間堪比1995 尚無停止跡象

法國反退休改革社會風潮周四進入第四周，公共交通持續呈紊亂狀態，出路何在？政府與工會，目前看不到任何和解的跡象。

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法國反退休社會風潮目前進入第22天，1995年法國大罷工的陰影在法國上空徘徊，那場衝突11月24日始，12月15日止，持續的時間幾乎與本次大罷工相當。九五年罷工者的訴求主要是反對右翼朱倍政府針對公務員以及公交系統職員的退休機制改革。

24年之後的今天，仍然看不到任何出路。一方面，政府以一種計點式的共同的退休機製取代現存的42種退休機制，以及建立以64歲作為退休基本參照點的決心不變；另一方面，反對這一退休改革的工會相信，政府的改革一旦實施，“所有的人都會受到損害”，繼續以大罷工向政府施加強大壓力。儘管周四罷工人數繼續回落，法國鐵路系統職工連續罷工人數比率為9.6%，火車司機罷工比率為42.1%，低於周二的49.3%。

周四，列車運行仍呈現紊亂狀態，高鐵運行的只有50%，巴黎大區快鐵只有五分之一運行，區域列車十分之四運行，城市間列車四分之一運行。不過，法國全國鐵路公司文告通知，所有通過該公司官方網站預購的直至29日的火車票，將保證運行。

巴黎大眾運輸公司除了一號線，十四號線，以及通往奧利機場的專線，因是自動化線路，正常運行外，其餘地鐵線路均程度不同處於紊亂狀態，有些甚至完全取消。

交通紊亂對民眾影響很大，法國消費者研究中心周四齣版的 “六千萬消費者”月刊，矛頭直指法國全國鐵路公司，把年度最差企業獎--“仙人球獎”送給該公司。該雜誌指責法國鐵路公司在準時、票價以及窗口零售等方面存在問題，而十二月底大罷工更給該公司塗抹了一層黑色。

周四，巴黎街頭出現了支持鐵路員工罷工的示威，參加者總共200至300人，其中不少人是黃背心。

法國總統馬克龍希望聖誕節期間罷工暫停，但罷工一直繼續，這場社會衝突現在看來有可能打破紀錄，超過1986至1987法國全國鐵路員工舉行的長達28天的罷工，那場罷工也沒有在聖誕節暫停，主要訴求是改善工作條件和提升工資。

法國新任主管退休的高級專員皮塔斯基表示，政府談判的大門始終敞開着，但他表示，政府不可能在取消特殊退休體制上面做任何讓步。