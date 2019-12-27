歐委會主席對華為參與部署5G有保留

歐盟委員會主席馮德萊恩對華為參與建設部署5G網絡持懷疑態度，這位新任歐委會主席表示，如果有危險，歐盟就不採用。

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馮德萊恩在周五齣版的德國雜誌『明鏡』針對華為表示：如果存在着歐洲公民及企業信息被作為情報利用開發的危險，歐盟不會接受這樣的公司參與部署5G網絡。

馮德萊恩特意提到中國的『情報法』，根據這一法律，中國企業有義務向中國情報機構提供信息。美國曾指責華為與中國情報機構合作。

歐盟委員會正準備就5G網絡安全制定一套標準，馮德萊恩強調，高速強大的5G網絡技術，建設過程中首先要考量對歐洲信息的安全保障。

針對歐盟準備推出的新標準，馮德萊恩表示，其中一項標準就是向歐盟提供敏感技術的企業，必須是獨立的企業，不能夠受第三國政府約束，並且向這個政府提供情報。

28個歐盟成員國於12月初達成共識，在部署5G網絡的時候，將考慮到提供5G技術的第三國企業所在國的政治體制，以此減少5G技術可能會給歐洲大陸帶來的風險。歐盟的這一聲明，有意避免直接點名中國和華為集團，但法新社報道，所有成員國想到的都是中國和華為。

是否允許華為在歐盟部署5G網絡，已成為歐盟與中國之間政治與經濟的幾個主要摩擦因素之一，目前，歐盟與中國希望在2020年發展新的合作關係。

華盛頓已經排除華為參與美國建設，並希望歐盟也能夠把華為從歐洲市場清除出去，美國的理由是華為為北京搜集情報。

歐盟內部市場及數字技術專員、法國人布列東12月初大力讚揚芬蘭諾基亞與瑞典愛立信電信設備技術成熟，性能可靠，建議成員國優先考慮使用。