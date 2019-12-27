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香港事態2019年末旅遊業受影響

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存檔圖片 香港迪斯尼 Image d'archive: Mickey Mouse and Minnie Mouse (at left) perform during the "Disney On Parade" show at Hong Kong Disneyland September 11, 2005.
存檔圖片 香港迪斯尼 Image d'archive: Mickey Mouse and Minnie Mouse (at left) perform during the "Disney On Parade" show at Hong Kong Disneyland September 11, 2005. 路透社 REUTERS/Paul Yeung
作者： 尼古拉

香港情勢尚未緩和， 聖誕節期間有三百多人被捕。當地旅遊業受到影響，但也有例外。

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據本台法廣RFI法語特派記者發自香港報導，高音喇叭依然仍在播放聖誕樂曲，但在南丫島渡輪出口處的餐廳遠未達到客滿的程度。據當地旅遊業負責人介紹，中國遊客今年沒有到香港去度假。大陸旅行團的預定大幅下跌。遊客人數只是去年同期的10%，儘管酒店已大幅降價。

不過，一名旅遊業僱員在接受本台法語記者現場採訪時說，他工作的場所在節日期間客滿。他用英語表述了其個人看法：“我想這不是問題。這裡，對我們不存在真正的問題。如果企業與中國大陸沒有直接聯繫。香港人現在正在對中國當局生氣，這是原因。”

在另一邊大嶼山（Ile de Lantau）一側的迪斯尼，本台法語特派記者在途中，不僅遇到香港人家庭，還有菲律賓人家庭和韓國人家庭。在這一處於危機的行業中，這裡似乎的確是一個例外。香港餐飲業協會周五呼籲各方承擔起自己的責任，期盼在2019年最後幾天度過一個平靜的周末。

香港示威者在一處商業中心 2019年12月25日 Des manifestants dans un centre commercial de Hong Kong, le 25 décembre 2019.
香港示威者在一處商業中心 2019年12月25日 Des manifestants dans un centre commercial de Hong Kong, le 25 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Lucy Nicholson

來自香港消息報導說，2019年聖誕節日期間，香港有超過310人被捕。防暴警察與示威者在商業中心發生衝突。香港事態尚未緩和，當地旅遊業受到衝擊。

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