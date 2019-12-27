香港事態2019年末旅遊業受影響

香港情勢尚未緩和， 聖誕節期間有三百多人被捕。當地旅遊業受到影響，但也有例外。

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據本台法廣RFI法語特派記者發自香港報導，高音喇叭依然仍在播放聖誕樂曲，但在南丫島渡輪出口處的餐廳遠未達到客滿的程度。據當地旅遊業負責人介紹，中國遊客今年沒有到香港去度假。大陸旅行團的預定大幅下跌。遊客人數只是去年同期的10%，儘管酒店已大幅降價。

不過，一名旅遊業僱員在接受本台法語記者現場採訪時說，他工作的場所在節日期間客滿。他用英語表述了其個人看法：“我想這不是問題。這裡，對我們不存在真正的問題。如果企業與中國大陸沒有直接聯繫。香港人現在正在對中國當局生氣，這是原因。”

在另一邊大嶼山（Ile de Lantau）一側的迪斯尼，本台法語特派記者在途中，不僅遇到香港人家庭，還有菲律賓人家庭和韓國人家庭。在這一處於危機的行業中，這裡似乎的確是一個例外。香港餐飲業協會周五呼籲各方承擔起自己的責任，期盼在2019年最後幾天度過一個平靜的周末。

香港示威者在一處商業中心 2019年12月25日 Des manifestants dans un centre commercial de Hong Kong, le 25 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Lucy Nicholson

來自香港消息報導說，2019年聖誕節日期間，香港有超過310人被捕。防暴警察與示威者在商業中心發生衝突。香港事態尚未緩和，當地旅遊業受到衝擊。