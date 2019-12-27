巴黎公交大罷工—法廣訪汽車駕校

法國首都巴黎公共交通系統大罷工現已進入第四個星期。受此影響，在巴黎地區駕車，路況要比平時複雜許多。

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道路上如今不僅有更多的駕車族出行，此外還需注意有越來越多的民眾使用自行車 ̖ 踏板車代步。 就此，本台法廣RFI法語記者走訪了汽車駕校，並採訪了學車族人士。

存檔圖片 巴黎環城路 Image d'archive: Sur le périphérique parisien, le 9 décembre 2019. 法新社 JACQUES DEMARTHON / AFP

駕校教練大為David在接受本台法廣法語記者現場採訪時簡單介紹了當前的路況：“五十米的距離，需要停車然後重新啟動十來次。很多的重複訓練，這太好了。我們略微存在接管方向盤的趨勢，以處理那些真正困難的狀況。因為，這當然不屬於正常的道路行駛狀況。但無論如何，不會被困在車上兩小時，無所事事。”

路況複雜 影響學車

駕校一位名叫羅拉Laura的女學員，之前遭遇堵車45分鐘之久。她在接受本台法廣RFI法語記者現場採訪時談了她個人的焦慮感受：“就是有些更煩人，腳得放在離合器上。我都不知道自己是否真的在駕車，因為，只用一檔和二檔。我認為，如果沒有罷工，我可能更快獲得駕照。我已經用完了二十小時，但還需加時。”

FRANCE _Enrobé Nicolas 20191227 Desk soir ENR Trad C11 France Grève et Auto-école 3 sons Reportage RFI français alexandre RAVASI

汽車駕校的女秘書也接受了本台法語記者的現場採訪。她說，每次安排兩個半小時的練車時間，現在有時會延到三小時甚至三個半小時，才能等到車子回來。這不會向學員索取全部的費用。有一名學員昨天被堵在了路上。駕校會償還他的練車時間。駕校有時會在最後一刻取消練車，由於道路不暢。

本台法廣RFI法語記者介紹說，當前狀況還沒有改善跡象，工會組織與政府之間的對話預計要等到明年2020年1月7日才重啟。