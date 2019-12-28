北京醫師被患者家屬殺害，引起極大民憤

央視新聞和中央社報導，北京市人民檢察院第三分院今天批准逮捕在北京市朝陽區民航總醫院急診科搶救室內行兇的嫌犯孫文斌，群情激憤的中國網友要求判他死刑。

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24日上午6時許，民航總醫院急診科副主任醫師楊文在搶救室診療時，遭孫文斌持刀刺頸，經搶救無效，於25日0時50分去世。

綜合中國媒體報導，案發後曝光的監視器畫面顯示，楊文當時坐在搶救室，站在背後的孫文斌與楊文交談時，突然拿出預藏的短刃連續猛刺她的頸部，楊文當場倒地。孫文斌隨後在醫院被趕來的警方逮捕。

據一名醫師轉述，孫男的家屬跟警察說：「他4、5天前就說要殺了她，刀在3天前就備下了」。

一名參與搶救楊文的醫師昨天發文指出，楊文被砍斷了右側頸全部肌肉，以及食管、氣管、頸內靜脈、頸總動脈，和通往身體的神經，連頸椎骨都斷了。

這名醫師指出，孫文斌的95歲母親腦中風，長期卧床。12月4日送醫，由楊文首診，家屬簽字拒絕一切檢查，僅要求輸液，拒絕接受治療，每天都會因為一點點的病情變化和懷疑用藥，不停的吵鬧、辱罵、威脅。

這名醫師表示，醫護人員為楊文急救的同時，還必須儘力照護孫文斌的母親。孫男家屬案發後更在旁冷眼旁觀，若無其事地玩手機，還去騷擾楊文70多歲的老母親，且依舊動輒拒絕配合治療，不斷叫囂。

一名醫師形容，「這件事讓我動搖了當醫師的心」。

另一名醫師寫道：「我還要繼續給兇手的媽媽提供醫療服務，還不能對其他家屬感情用事。因為病人死了家屬不滿了，輿論會說我們發泄情緒在無辜的患者身上。為了輿論，要讓老太太好好地活，調集一切醫療資源…」

據報導，27日下午，600多人聚在醫院禮堂追思楊文。活動持續了約一個半小時，中途有許多醫護人員掩面哭泣著走出來。

微博訊息顯示，中國網友對孫文斌一家人發起肉搜，孫母個資已遭曝光。多名網友指控孫家子女5人都在靠啃老母的退休金，擔心醫院治療有風險，因此堅持只維持生命。