法新社：北京強硬 蔡英文得分

台灣總統大選還剩兩周，任期屆滿的蔡英文、北京的眼中釘，出人意料地在民調中遙遙領先。法新社據此分析，蔡從不斷強化的中國威脅中得到最大好處，同時也得益於香港危機。

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一年前很少有人敢打賭蔡英文會翻轉情勢，當時，主張靠近大陸的反對黨國民黨在地方選舉中取得重大突破。1月11日，台灣選民將投出一票，台灣與北京的關係始終主宰着選情，自從蔡英文2016年當選總統後，北京的口氣越來越強硬。

台大教授王業立解讀：反中情緒已成為民意支持率中的一個關鍵性決定因素。他強調蔡英文“抵抗中共，保衛台灣”的口號引發共鳴。

蔡英文屬於民進黨，這是一個傳統上主張台獨的政黨。中國大陸與蔡英文總統之間的關係非常緊張，後者自掌權後一直拒絕承認“一中原則”。

蔡英文的主要勁敵是國民黨候選人、高雄市長韓國瑜。他所屬的國民黨主張採取實用主義，靠近對岸的中國大陸。王業立稱，“蔡陣營力圖在選民面前給韓國瑜貼上一個親北京的標籤，警告選民"今日香港，明日台灣"。

北京拒絕香港人要求直選的訴求，台灣人對香港目前所發生的非常擔憂。

中國建議若兩岸統一，可在台灣實施“一國兩制”，也就是“一個國家兩種制度”。但香港警察與民眾的無數次激烈衝突強化了台灣人對北京這一建議的懷疑。

蔡英文總統乘機撈分，她在競選造勢大會上吶喊：“看看香港正在發生的事情，什麼是台灣人民的選擇？”

台灣目前出爐的大部分民調都顯示蔡英文遙遙領先，蔡英文的支持率為35%-50%，而韓國瑜的支持率在15%-30%之間。儘管最近幾天兩人的距離開始縮小，但趨勢與一年前完全相反，當時民進黨在地方選舉中慘敗，蔡英文的支持率從當選時的70%狂跌至35%。

韓國瑜也是在那場選舉中令人驚奇地打敗民進黨，一舉當選民進黨大本營、台灣第二大城市高雄市長。據指蔡英文輸在退休改革以及同婚法。台灣五月份登記了第一對同性戀婚姻，據指這是亞洲首例同性婚姻。

民進黨的地平線元月份起開始變得明朗，這被認為歸功於中國國家主席習近平殺氣騰騰地強調台灣與中國大陸統一“不可避免”的強硬講話。習近平在那次講話中強調，不應把兩岸統一的“問題”留給下一代去解決。

2016年以來，北京切斷了與蔡英文政府的所有官方聯繫。強化針對台灣的軍事演習，施加經濟壓力，迫使與台灣的七個國家與台灣斷交，與中國大陸建交。

不過，法新社分析，北京的強硬姿態似乎給韓國瑜幫了倒忙。

韓國瑜的競選主打，在兩岸關係是“要和平還是要危機”，他的競選口號是“台灣安全，人民有錢”。在一場競選大會上，他指責蔡英文沒有能力治理國家，使得兩岸關係敗壞，台灣處在風暴之中。

但是，他去香港、澳門以及中國大陸與中國官員會面交談的親中形象揮之不去，中國文化大學政治學者William Niu對法新社表示，“現在越來越難翻轉情勢了”。