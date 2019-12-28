華府政壇盛傳蓬佩奧將辭任國務卿回堪薩斯州競選聯邦參議員

蓬佩奧將辭去國務卿一職回家鄉堪薩斯州投身2020年聯邦參議員選舉，這一消息在華府政壇盛傳已久，最近又傳特朗普總統已開始尋找蓬佩奧的接替人選。不過龐培歐身邊人士透露，蓬佩奧對自己未來的走向仍在考慮中。

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《華盛頓郵報》報道說：是否回家鄉競選參議員蓬佩奧有足夠的時間考慮，參議員選舉報名截止期限為明年6月。

多位共和黨籍國會議員及政府官員表示，參議院多數黨領袖麥康奈爾正在大力鼓動蓬佩奧投入堪薩斯州聯邦參議員選舉。麥康奈爾的考慮是，現任共和黨籍堪薩斯州聯邦參議員羅伯茲即將退休，共和黨籍堪薩斯州前州務卿柯巴奇就算在黨內初選獲勝，但在大選時恐怕敗給民主黨對手。

蓬佩奧加入特朗普內閣之前曾任堪薩斯州聯邦眾議員和中央情報局局長。特朗普上個月表示，蓬佩奧希望留在目前工作崗位，但如果共和黨可能失去堪薩斯州聯邦參議員席次，蓬佩奧會改變心意，到時候他將獲得壓倒性的勝利，因為堪薩斯州的鄉親都非常喜歡他。

消息人士透露，其實蓬佩奧同時思考着是否參加2024年總統大選，當選參議員將是參選總統的最佳跳板。

至於誰將接替蓬佩奧，《華盛頓郵報》據消息人士透露，特朗普與國會議員及政府官員討論時，說出幾個正在考慮中的人選，最常被提到的是國家安全顧問奧布萊恩，還有財長姆努欽、駐德國大使格雷內爾、伊朗事務代表胡克。