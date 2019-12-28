巴黎公交大罷工下的法國餐飲業

2020新年日益逼近，法國首都公交系統罷工在持續。這對巴黎餐飲業有怎樣的影響？本台法語記者走訪了業界人士。

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在法國首都的一個高尚街區，本台法廣RFI法語記者亞歷山大Alexandre 採訪了多名餐飲業界人士。

在一家大廳里看不到很多客人的高檔餐館，經理Kostas表示，12月31日下周二晚已經客滿。他說：“我們這裡已經滿座，人們已經提前支付了預款。我不覺得我們會有麻煩。顧客是外國人，他們已經預定了酒店。他們會來，就算有罷工，只要飛機航班沒有取消，火車班次沒有取消。我們很高興。”

存檔圖片 Image d'archive: Gastronomie française, une table bien dressée. © Eb Macelion, 2006/unesco.org 聯合國教科文組織

另一家餐館的經理Samuel在採訪中，也描述了類似的情形：“我們如同平時那樣，幾乎已經滿座。美好的一夜，我們可以服務120至130個客人。為了新年，人們願意開心盡興。他們將超越罷工，他們做好了為此付出的準備，忘卻未來的困難，慶祝節日。”

不過，本台法語記者在報導中指出，自罷工以來，這家餐館的營業額下跌了20%。此外，並非所有的受訪者都持相同的樂觀心情。

Nicolas 20191228 Desk soir France Trad C06 la grève et le Réveillon Reportage RFI français Alexandre

臨近另一家餐館的女老闆Sylvie表示，她個人認為許多客人可能在聖誕節外出了，至今沒有回來。因為，很麻煩。還有就是遊客可能也少了。

以上是本台法廣RFI法語記者在2019年年關之際，就巴黎公交大罷工，對法國首都餐飲業界人士的採訪錄音片段。