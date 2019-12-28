韓國憲法法院駁回二戰慰安婦上訴

大韓民國憲法法院駁回了二戰時期慰安婦受害者所提出的一個上訴。這項遭駁回的上訴旨在反對首爾與東京在2015年慰安婦事宜所達成的一項協議。

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據本台法廣RFI駐漢城法語記者路易Louis今天2019年12月28日周六的介紹，在經過歷時近四年之久的深思熟慮後，韓國憲法法院昨天周五最終做出裁決：2015年由時任樸槿惠總統所領導的韓國政府與安倍晉三首相領導的日本政府，旨在最終和不可逆轉地解決慰安婦問題所達成的協議是政治性的。這在司法上不具有約束力。

大韓民國憲法法院的法官們一致同意這一裁定，回復29名二戰時期日本慰安婦受害者與他們12位親屬提交的聯名請願書。上訴方認為，2015年日韓兩國的協議，侵犯了慰安婦們的基本權力。他們要求東京當局做出誠懇的道歉，讓暴行受到司法制裁。

日韓兩國在2015年12月簽署的這一協議，預計成立一個基金會幫助依然在世的慰安婦受害者。東京為此已撥款10億日圓，即大約800萬歐元。不過，文在寅總統領導的韓國現政府覺得這一協議存在嚴重缺陷，並在去年解散了這一基金會。日本對此提出抗議，認為這種做法嚴重損壞了這一協議。

本次開庭引起各方關注，因為，韓國憲法法院的裁定對日韓兩國的外交關係有着潛在衝擊。有分析認為，在第二次世界大戰時期，有20萬婦女被迫在為日本皇軍設立的慰安所里提供服務。她們中大部分是朝鮮婦女，如今只有20來人依然在世。