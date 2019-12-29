唯一電視對決 台灣總統候選人兩岸議題激烈交鋒

台灣總統大選逼近，星期日，民進黨出身的現任總統蔡英文、國民黨人、高雄市長韓國瑜，以及親民黨領袖宋楚瑜在唯一一場總統候選人電視直播辯論中激烈交鋒，尤以蔡韓對抗激烈。

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民調中一直領先的蔡英文繼續主打兩岸議題，蔡英文在媒體提問階段表明，當前台灣最大挑戰為中國擴張企圖心愈來愈強，身為台灣領導人就是窮盡辦法捍衛主權、民主。蔡英文表示，自己不會跪着走路，但會挺直腰桿捍衛尊嚴。

蔡英文質疑韓國瑜簽署“無色覺醒”，說台灣人就是中國人，等於承認台灣就是中國的一部分，韓國瑜則舉出蔡英文擔任陸委會主委時有關未來中國的表述，反批其賣台。韓譏諷民進黨立委跑去北京跟中共高官喝酒吃喝唱“我們都是一家人”，回台灣卻罵中國，稱他發現最大的賣台集團居然是民進黨。

香港危機、一國兩制，自然是總統候選人激辯的主題。關於一國兩制，蔡英文強調面對中國挑戰，她不會讓台灣成為下一個香港。蔡英文批評韓國瑜因人民壓力大才反對“一國兩制”。韓國瑜則反駁蔡英文一直“擠牙膏”一樣把他擠到一國兩制。表示自己一定維護中華民國主權、憲政體制，“總統候選人不顧主權，連站在辯論會的資格都沒有”。

蔡英文辯論時引述一位香港青年來信說，台灣人不要犯下香港同樣的錯誤，她說這封信的內容是請求台灣不要相信中共，不要落入大陸的金錢陷阱，蔡英文表示，這封信她反覆讀過多次，心裡糾結了好幾下，把信讀給大家聽，不是為了要談“亡國感”，而是要向台灣人說，1月11號，“我們手上的這張選票”，將決定台灣的民主自由生活方式能否持續下去! 對此，韓國瑜則質疑，香港抗中大量流血，蔡英文為香港做了什麼？“你的選情建立在香港人流血身上，你在剝削他們的價值”，他批蔡英文“用香港流血為選情補血”。宋楚瑜則抨擊蔡英文因反送中抗爭撿到槍，令人民產生畏懼感。

台灣正在準備通過針對北京的『反滲透法』，韓國瑜批民進黨用反滲透法，給每個台灣人脖子上綁一個炸彈，而遙控器掌握在民進黨手上，指反滲透法是百分之百選舉操作。宋楚瑜則各打一耙，批蔡英文用“反滲透法”，讓人民產生畏懼感，他認為目前兩岸關係令人憂慮，難道台灣人民只能被藍綠操弄綁架？

蔡英文則以“當中國壓迫我們的時候，我們必須要一致對外”，“要警覺中國正在全面的滲透、分化台灣的社會”的理由，來為自己推動反滲透法進行辯護。

宋楚瑜認為，在處理與美國、日本、中國大陸三強關係中，台灣不要站錯邊，不要亂選邊。“我們不要當別人的棋子，同時我們有能力治理好台灣”。

另外，電視激辯時蔡英文痛批去年台灣地方選舉時，遭到中國網軍侵入，稱韓國瑜是最大受益者。韓國瑜反諷感覺是“善良小白兔遇到大野狼”，他稱，如果沒有網軍幫助，今天站在這裡跟他辯論的應該是賴清德而不是蔡英文。

關於連任後如何打破兩岸僵局的問題，蔡英文相信，只要台灣內部團結一致，北京當局終究要和台灣打交道，在可見的未來兩岸關係化解是有機會。但台灣現在面臨的最重要的問題是“防止台灣被並吞，是我們的第一優先”。

台灣總統大選是一輪選舉，新總統將在1月11日選出。