香港警方在一商業中心拘捕15人

香港警方周六在毗鄰深圳的一個商業中心LandMark North至少拘捕15人。

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據本台法廣RFI特派法語記者拉加德今天2019年12月29日星期天的最新報導，大陸旅客顯然是香港示威者周六一次題為“和你Shop ”抗議活動的針對目標。親民主派示威者想要揭露那些到香港行政特區採購的中國遊客。加密信息事先呼籲示威者前往港鐵上水站（Sheung Shui），也就是港鐵在進入中國紅色資本的櫥窗深圳前，香港一側的最後一站。

當地時間昨天周六下午15點，在通往LandMark North上水廣場商業中心的人行道上，示威者試圖設置障礙，限制通行。有人用腳踢袋子。現場當時可以聽到叫喊聲，甚至旅行箱輪子失控的聲音，以及有人在尋求幫助。據香港南華早報報導，有一人受傷。高喊反送中運動口號的示威者們，要赴港遊客返回大陸，到其它地方去購物。

Les acheteurs de la Chine continentale ont fui les manifestants dans le centre commercial LandMark North 28/12/2019. 路透社 REUTERS/Lucy Nicholson

昨天下午16點時，當地大多數店鋪都已閉門謝客。一些購物的客人則被留在了店鋪內，防暴警察開始介入：發射催淚瓦斯，之後的拘捕行動有時是暴力的，許多相關照片在社交網絡中流傳。一周以來，有超過350人被捕。

另有消息報道說，示威者表示在2020年元旦當天，還要舉辦大規模活動迎接新的一年。