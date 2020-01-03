密謀盜竊楓丹白露中國館 中國人在內六嫌犯落網

根據知情者提供的消息，六名策畫偷盜楓丹白露城堡“中國館”的嫌犯已被拘捕並被司法調查。中國館陳列着拿破崙三世珍藏的亞洲藝術品，包括中國珍藏。

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六名嫌犯於12月27日至28日深夜在臨近楓丹白露城堡的奈穆爾(Nemours)被捕，31日被檢方以“聯手作惡”及“有組織偷盜”的罪名正式逮捕。

法新社從知情人士那裡獲知，六名嫌犯其中一人是中國人，五人是西班牙人。他們正準備發起偷盜時，被警方抓捕。

根據巴黎人報報道，在六人使用的小車裡發現做案用的撬棍，蒙面紗，手套，以及鐵鎬。警方抓捕的地點在六人下榻的旅店，裝有做案器具的小車也停在這家旅館的停車庫裡。

六名嫌犯中有些人早已因為偷盜和販毒被西班牙司法部門登記在案，被拘押後，他們均否認有盜竊楓丹白露中國館的計畫，他們只是“普通遊客”。

負責破案的是法國警方反文化產品走私中心，提供線索的是西班牙馬德里警方。

法國警方獲知西班牙提供的情報後，在楓丹白露城堡周圍強化了監視。監視過程中，警方發現了前述嫌犯前來城堡“摸底探路”，觀察路徑。

中國館是拿破崙三世之妻歐仁妮皇後1863年開設，該館共收藏800多件珍品，

2015年，中國館被偷盜過一次，十五件藝術品遭盜竊，包括暹羅王的純金桂冠，以及清乾隆景泰藍麒麟，由珊瑚、黃金和綠松石等材料製成的西藏金曼紮等。