武漢肺炎疫情發展 台灣接獲通報

台灣表示，已接到大陸有關武漢不明原因肺炎疫情的最新通報，目前累計有44個病例，沒有明顯人傳人跡象。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社2020年1月3日周五發自台北的消息，針對中國武漢出現的不明原因肺炎疫情，疾管署副署長當天表示，現已受到大陸方面回復 : 已排除流感 ̖ 禽流感及腺病毒感染，但無法排除是新型冠狀病毒疾病。

同一消息來源透露，台灣是在當地時間周五下午16點50分接獲大陸方面回復有關武漢市不明原因病毒性肺炎的最新疫情。累計不明原因病毒性肺炎個案共44例，部分為華南海鮮市場經營戶，其中重症11例，其他患者情況穩定。所有病例都在武漢市醫療機構接受隔離治療，目前已追蹤到121名密切接觸者，並且追蹤工作仍在進行之中。後續觀察重點將看目前所掌握的121名密切接觸者和醫護有沒有引發感染，目前沒有明顯人傳人的跡象。

醫學界擔心SARS重現

存檔圖片： 薩斯病毒 Image d'archive: Sars-corona virus Wikipédia

報導說，目前排除了流感 ̖ 禽流感 ̖ 腺病毒等疾病，但無法排除可能是新型冠狀病毒。冠狀病毒可能造成如感冒的輕微疾病，也可能導致嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）或其它呼吸癥候群冠狀病毒感染症。。。目前大陸方面沒有發現明顯人傳人現象及醫護人員感染。

法國媒體指出，中國在2003年發生的SARS造成超過8000人受感染，醫學界擔心是SARS捲土重來。