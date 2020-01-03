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國際/土耳其/利比亞

土耳其出兵利比亞 為以武促和？

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路透社：土耳其總統埃爾多安 2020年1月2日周四 攝於安卡拉 Le président turc Tayyip Erdogan lors d'un symposium à Ankara, le 2 janvier 2020.
路透社：土耳其總統埃爾多安 2020年1月2日周四 攝於安卡拉 Le président turc Tayyip Erdogan lors d'un symposium à Ankara, le 2 janvier 2020. Handout via REUTER/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office
作者： 尼古拉

土耳其決定出兵利比亞，為此，土耳其議會周四曾展開激烈辯論。支持方以武促和的觀點難以說服反對方。

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據本台法廣RFI法語記者安娜Anne 發自伊斯坦布爾的報導，2020年伊始，土耳其議會1月2日周四批准政府出兵利比亞支持現總理薩拉吉為首的全國團結政府。土耳其總統埃爾多安的立場得到其政黨和極端民族主義政黨的支持，但反對方也結成了陣營。

土耳其議會昨天就是否出兵利比亞展開辯論激烈。土耳其執政黨AKP指定了一名前國防部長就支持出兵發言。這名前部長認為，為了國家利益，土耳其有責任介入。就此，本台法廣法語記者傳回了這一發言錄音片段。

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土耳其前部長說：“利比亞不僅只是一個與土耳其有海上關聯的國家。也是北非的重要國家之一。當一個北非國家出現危機，地中海地區的所有國家都會受到影響，包括土耳其。這一提案將為政治解決建立一個有利的環境，以促成停火。”

軍事干預促成和平？

存檔圖片：阿盟2019年12月31日在總部開羅緊急開會討論土耳其出兵利比亞方案 Des représentants permanents de la Ligue arabe participent à une réunion d'urgence pour discuter des plans de la Turquie d'envoyer des troupes militaires en Libye, au siège au Caire en Égypte, le 31 décembre 2019.
存檔圖片：阿盟2019年12月31日在總部開羅緊急開會討論土耳其出兵利比亞方案 Des représentants permanents de la Ligue arabe participent à une réunion d'urgence pour discuter des plans de la Turquie d'envoyer des troupes militaires en Libye, au siège au Caire en Égypte, le 31 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

通過軍事干預來推動和平，這種論據無法讓反對方信服。土耳其前駐外使節 ̖ 社民黨議員指責這一決定違反國際法。土耳其的這名前外交官批評這一決議如同應邀準備災難，在總統府指揮下出兵到利比亞沙漠去打仗。這名土耳其前外交官認為，如果是想要有助於利比亞的和平與停火，出兵則應屬於最後選項。他還認為，應該像其它大國那樣，支持雙方對話，讓外交渠道敞開。

本台法語記者表示，土耳其當局 選擇了強硬方式，現在輪到由埃爾多爾總統做如何調兵遣將的決斷。

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