土耳其出兵利比亞 為以武促和？

土耳其決定出兵利比亞，為此，土耳其議會周四曾展開激烈辯論。支持方以武促和的觀點難以說服反對方。

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據本台法廣RFI法語記者安娜Anne 發自伊斯坦布爾的報導，2020年伊始，土耳其議會1月2日周四批准政府出兵利比亞支持現總理薩拉吉為首的全國團結政府。土耳其總統埃爾多安的立場得到其政黨和極端民族主義政黨的支持，但反對方也結成了陣營。

土耳其議會昨天就是否出兵利比亞展開辯論激烈。土耳其執政黨AKP指定了一名前國防部長就支持出兵發言。這名前部長認為，為了國家利益，土耳其有責任介入。就此，本台法廣法語記者傳回了這一發言錄音片段。

Nicolas 20190103 Desk 1 jour Turquie Enr 2 sons C15 Débat parlementaire sur libye

土耳其前部長說：“利比亞不僅只是一個與土耳其有海上關聯的國家。也是北非的重要國家之一。當一個北非國家出現危機，地中海地區的所有國家都會受到影響，包括土耳其。這一提案將為政治解決建立一個有利的環境，以促成停火。”

軍事干預促成和平？

存檔圖片：阿盟2019年12月31日在總部開羅緊急開會討論土耳其出兵利比亞方案 Des représentants permanents de la Ligue arabe participent à une réunion d'urgence pour discuter des plans de la Turquie d'envoyer des troupes militaires en Libye, au siège au Caire en Égypte, le 31 décembre 2019. 路透社 REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

通過軍事干預來推動和平，這種論據無法讓反對方信服。土耳其前駐外使節 ̖ 社民黨議員指責這一決定違反國際法。土耳其的這名前外交官批評這一決議如同應邀準備災難，在總統府指揮下出兵到利比亞沙漠去打仗。這名土耳其前外交官認為，如果是想要有助於利比亞的和平與停火，出兵則應屬於最後選項。他還認為，應該像其它大國那樣，支持雙方對話，讓外交渠道敞開。

本台法語記者表示，土耳其當局 選擇了強硬方式，現在輪到由埃爾多爾總統做如何調兵遣將的決斷。