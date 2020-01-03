東地中海天然氣管線協議簽字

希臘 ̖ 以色列 ̖ 塞浦路斯三國已於2020年1月2日周四簽署了EastMed東地中海天然氣管線項目的協議。

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雅典強調這一基礎設施建設項目對東地中海區域的地緣戰略重要性。這一區域中的碳氫化合物開採不斷造成土耳其與鄰國之間的緊張關係。

據本台法廣RFI法語記者喬爾Joël的報導，在雅典看來，東地中海天然氣管線項目應該能夠為南歐多國供應天然氣，好處超過一個簡單能源項目。在以色列總理和塞普魯塞總統的陪同下，希臘總理米佐塔基斯（Kyriákos Mitsotákis）實際上也意識到了天然氣開發的安全層面，並隱晦地向同樣對地中海碳氫化合物資源垂涎的土耳其放話。

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希臘總理米佐塔基斯說：“ 我想在此雅典強調，東地中海天然氣管線對任何人都不是一種威脅。類似希臘 ̖ 以色列和塞浦路斯之間的三方合作對任何人都沒有敵意。地區的合作向所有的人開放，條件是國際法與睦鄰關係得到尊重。概括地說，東地中海天然氣管線項目不僅只是一條旨在推動經濟增長的天然氣管道。這是一條讓地區參與方致力於和平與合作的天然氣管道。”

希臘 ̖ 以色列 ̖ 塞浦路斯三國2020年1月2日周四簽署東地中海天然氣管線項目協議 （想象圖）/ La Grèce, Chypre et Israël ont signé ce jeudi 2 janvier 2020 l'accord sur le gazoduc EastMed (image d'illlustration). Photo by: marka/Universal Images Group via Getty Images

據介紹，東地中海天然氣管線建設項目金額估算在60億歐元至70億歐元之間。這條長度近2000公里的管線被認為是旨在為歐洲提供能源的重要設施，預期應該每年可以從位於地中海東部的黎凡特海水域（Bassin levantin）輸送近100億立方的天然氣至希臘。這一天然氣管道項目預計途經塞浦路斯（Chypre）和克里特（Crête）。

地中海的天然氣資源糾紛

本台法廣RFI法文消息指出，東地中海的碳氫化合物資源問題在最近幾個月，造成雅典與安卡拉之間的緊張關係加劇。為了讓土耳其的水下開發活動合法化，安卡拉在去年11月底與利比亞全國團結政府簽署一項海洋協議。希臘和塞浦路斯對土耳其與利比亞之間的這一協議有異議。