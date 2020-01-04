北京為何倉促撤換香港中聯辦主任

北京周六突然宣布免除香港中聯辦主任王志民，由駱惠寧接替，北京的做法被認為倉促，急迫，為什麼香港危機愈發深重的關鍵時刻臨陣換將，引起一連串疑問。

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一個長期在中國內地相對貧困省份擔任省委書記，無任何港澳經歷，對香港與內地差異幾乎不太了解的駱惠寧，突然被任命赴港救火，王志民則急急撤換，北京到底有什麼緊迫的理由？

駱惠寧六十五歲，比王志民大出兩歲，之前在在青海、山西等省擔任省長、省委書記。去年11月才從山西省委書記任上卸任。他在安徽曾與現任常委、當時的副省長汪洋有交集，在青海曾是現任中紀委書記當時的省委書記趙樂際的副手。駱惠寧12月8日被任命為全國人大財經委副主委，應是退居二線，不料上任剛過一周，便赴港接任新職，被指接下來一塊燙手山芋。

從香港特首林鄭月娥的官樣講話中看不出絲毫理由，她說，感謝王志民支持止暴，歡迎駱惠寧執掌中聯辦。感謝是官樣文章，敷衍打發，歡迎也是官樣文章，北京的代表，林鄭得罪不起，同時或許在揣摩上意。

如果說不出一個確鑿的理由，首先有一個大背景人人皆知：香港危機持續，元旦又爆發了大規模示威，全世界都在關注着香港危機。外界普遍的分析是，香港危機雖然最初與香港特首林鄭月娥推動修例有重大關係，但危機越來越嚴重，顯然與北京力挺港府，錯判局勢有關，錯判的結果，使得習近平形象大損。但是，習近平顯然不準備對誤判承擔任何責任。

根據熟悉香港事務的專家分析，撤換王志民，無疑就是習近平對香港危機持續嚴重不滿，不滿，但是暫時又無法替換香港特首，沒有合適的人選。只好找自己在香港的代表--香港中聯辦做替罪羊，隨之也把錯判香港局勢，致使危機愈來愈嚴重的責任讓香港中聯辦背上。中央社引述香港大陸問題專家劉斯路分析，北京不滿兩個錯判，一個是中聯辦對去年六月開始的反送中運動情勢的錯判，一個是11月底的香港區議會選舉結果的錯判。

香港智明研究所總監許禎亦表示，中共以政治宣傳動員起家，非常重視資訊掌握與研判，但中聯辦對香港情勢的研判非常失敗，讓北京難以掌握局勢，處於被動地位，王志民需要對此負責任。

香港區議會選舉時，北京認定泛民不得人心，建制派會大勝，幾家重要官媒都寫好預稿，結果適得其反，泛民獲得壓倒性勝利，建制派全線崩潰。這樣的結果讓北京難堪，令北京措手不及。

法新社的報道則認為，北京任命駱惠寧旨在設法止住延續半年之久仍在繼續延續的危機。法新社引述時評人士劉銳紹分析，北京正在尋求以經濟手段來處理一個屬於政治性質的香港危機。任命駱惠寧預示着北京將強調經濟發展，改善生活水平以及強化香港融入。

不少分析認為，這一任命可能意味着北京香港政策有變化，但到底是更加嚴厲，還是適當退讓？或者是不得已的選擇，各種看法不一。

在香港中聯辦人事任免這件事發生之前，許多人注意到習近平在新年賀詞中針對香港的表述有過變化，歷史學者章立凡分析，習近平在新年賀詞中香港部分調子較軟，印證了他在香港問題上已作出讓步。章立凡認為，香港反送中運動的影響已經擴展到台灣，讓台灣人更不信任一國兩制，顯然，習近平不希望香港形勢朝着更加