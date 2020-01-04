德國《世界報》：排除華為將帶來沉重後果

是否要將中國電信巨頭華為排除出德國5G建設，這仍然牽扯着德國的神經。 德國《世界報》新年報道說，如果從一開始就排除華為，這將帶來嚴重後果。這包括網絡會經常斷網，客戶需支付高額費用和網絡建設要推延好幾年。

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《世界報》報道說，排除華為會嚴重破壞移動運營商的擴展計畫。德國三個網絡運營商德國電信、沃達豐和西班牙電信都已經遵循了多供應商方法，在網絡中使用多個供應商的產品，以便不僅僅依賴一個公司。德國電信和沃達豐正在與愛立信和華為建設網絡，西班牙電信則與諾基亞和華為共同建立網絡。在現有網絡中，他們也是如此合作。排除華為將給它們帶來很大問題。他們將不得不廢棄大約一半的網絡，在新網絡建設中，同時又必須放棄最廉價和最具創新性的設備供應商。

雖然愛立信近來表示，如果排除華為，愛立信有能力為歐洲提供足夠的5G無線電信號。但行業同仁對此表示懷疑。沃達豐表示，歐洲生產商無法迅速取代華為。西班牙電信在一份發給德國聯邦議員的不公開文件中也表示，排除一個製造商會嚴重降低硬件的供應。華為最近對產品研發的投資超過了諾基亞和愛立信研發投資的總和。再者，所有供貨商的硬件大部分都是在中國生產的。如果要嚴格排除中國，那麼，根本就沒有供貨商可以參與5G了。

所有網絡運營商都認為，華為是電信行業領軍企業。將華為排除出局，會使德國的5G建設延緩好多年。只有愛立信還跟得上華為。一位運營商表示，諾基亞的技術，相比之下，落後一到兩年。德國電信在4G建設時，已對諾基亞不太滿意。 德國電信也表示，如果一個企業被排除出競爭，其他企業無法迅速取代該企業。

德國網絡運營商期望德國能達成政治妥協，那就是只在特別敏感領域禁止華為。移動網絡由天線網絡和核心網絡組成。但80%以上的投資必須投放在天線網絡的建設上。如果只在核心網絡上排出華為，則明顯要便宜很多。德國電信和沃達豐現在已在核心領域裡開始逐步撤出中國產品。

如果德國政界決定全面禁止華為參與5G，專家們表示，這將是一個非常痛苦的程序。網絡將經常斷網，5G建設將昂貴很多而且耗時更長。根據英國電信行業協會GSMA的調查報告，排除華為會給歐洲的5G建設額外帶來550億歐元的負擔。