中國淡水魚之王 長江白鱘或滅絕

存檔圖片：長江河水自2003年以來因沿途工廠林立遭污染 Image d'archive: Les eaux du fleuve Yangtze ont été contaminées en raison de l'installation de nombreuses usines dans la région à partir de 2003.

中國水產科學研究院的科學家認為，有[中國淡水魚之王]美譽的長江白鱘自2003年以來就沒有再被發現過，估計已滅絕。長江生態系統中現存的中華鱘 ̖ 長江鱘 ̖ 長江江豚等情況嚴峻，瀕臨滅絕。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天2020年01月04日周六引述新京報報導，國際學術期刊[Science of The Total Environment]日前在線上發布了一篇研究號稱[中國淡水魚之王]長江白鱘的學術論文。中國水產科學研究院長江水產研究所首席科學家在這篇論文中表示，長江白鱘這種長江特有物種已經滅絕。

專家表示，長江白鱘壽命一般在30年左右，中國最後發現白鱘自然繁殖是在1990年代初，2003年至今沒有發現白鱘，也沒有人工飼養個體存留，推斷已滅絕。白鱘是吃活魚的，以魚為主，長江無魚，白鱘就很難存活，估計在2005年至2010年間就已滅絕。

存單圖片 Image d'archive: Un homme teste la hauteur de l'eau du fleuve Yangtze. (21/07/2010) 路透社 REUTERS/Aly Song

據介紹，中國長江生態系統中目前現存的旗艦物種還有中華鱘 ̖ 長江鱘 ̖ 長江江豚等，但這些物種的保護形勢也十分嚴峻，瀕臨滅絕。

同一報導還提到，世界自然保護聯盟在官方微博中表示，目前正在進行的亞歐鱘魚類全面評估最終結果尚未出爐，預計將在世界自然保護大會期間更新受威脅物種紅色名錄，並正式發布評估結果及相應的級別調整。