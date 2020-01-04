澳大利亞森林大火兇猛前所未見

澳大利亞森林大火勢態兇猛，有三個州已下達動員令，超過十萬民眾需要被疏散，後備役人員也已被召回。

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據本台法廣RFI今天2020年1月4日周六早上的法文報導，澳大利亞正在做準備應對森林大火災難在本周末進一步惡化。

澳大利亞森林大火造成的滾滾濃煙 Les nuages de fumées générés par les incendies étouffent les villes australiennes. 路透社 GLEN MORE via REUTERS

在距離悉尼以西150公里的一個小鎮Nowra，當地部分居民聚集在一處高地。本台法廣RFI法語特派記者在現場看到，救援直升機在混暗的天空中穿梭。當地有多位居民，就當前火情接受了本台法廣法語特派記者的現場採訪。在必要時準備撤離的澳大利亞男士Steve，是一個家庭中的父親。他用英語說：“您看到這片巨大的黑煙開始遮掩藍天。這讓人感到擔憂，因為同時開始起風了。必須查看一下風向。我為此而來，以確切了解風勢的走向。 ”

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現場一位七十來歲的澳大利亞老年女士Cate表示，她的住宅距離火場太近，她已經撤離。她也用英語接受了本台法廣法語特派記者的現場採訪：“我在三天前已離開。人們今天只是去疏散我母親，因為，她拒絕離開。老年人都有些亂了，他們害怕離開家後的情形。最終，需要強行把他們帶走。我在這裡有一個女兒和朋友，他們可以接待我們。如果大火燒過來，人們就過河。”

據這位澳洲女士的介紹，當地五十年前也曾發生過大火，她當年就曾被疏散。但今年的火勢兇猛，前所未見。以上是本台法廣RFI法語特派記者發自澳大利亞悉尼郊區森林大火現場的採訪報導主要內容。