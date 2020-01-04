法國Rewild要讓動物重返大自然

法國生態團體Rewild已收購了Pont Scorff動物園，計畫翻新用於推動動物回歸大自然。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法文報導，由七個非政府組織聯合構成的環保生態團體Rewild « 再野化 »協會於2019年底收購了法國布列塔尼地區Pont Scorff的一個動物園，旨在翻新這一遭遺棄的設施，尤其是要讓那些在有害狀況下被收容的動物感到舒適，以便日後讓它們回歸大自然。

Nicolas 20200104 Desk 3 soir Enr C13 France Son Perrine RFI français Reportage Alexandre

本台法廣RFI法語記者亞歷山大Alexandre傳回了對Rewild協會共同主席之一佩琳Mme Perrine CROSMARY的採訪錄音片段:“”為了給它們提供之前遭剝奪的自由，把它們約束在一個可以將野生動物直接放生的自然環境中，它們就能避免遭遇到在當前環境中面臨的問題。”

存檔圖片 L'entrée du Zoo de Pont-Scorff, situé à Pont-Scorff en Bretagne. Il présente une importante collection zoologique constituée de grands mammifères. CC-3.0/Julien1978

本台法廣RFI 法語記者在報道中指出，重返大自然，這對大多數在禁錮狀況中出生的動物而言，道路是艱難的。法國動物園協會也對這種做法有存疑。不過« 再野化 »協會認為，在有資歷的專業人士協同下，他們將能夠贏得這一挑戰。因為，在一個能夠找到食物的空間里，在沒有食肉動物天敵的情況下，重返大自然的動物應該能夠得以快樂的生存。