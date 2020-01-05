武漢神秘肺炎有蔓延跡象 當局排除薩斯

中國武漢近期爆發不明病毒肺炎，根據武漢衛健委5日通報，病例已增至59例，但當局排除薩斯，2003年蔓延的薩斯疫情曾造成數百人死亡，人們至今記憶猶新。另外，香港新加坡亦傳來疑似病例收治消息。

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武漢衛健委宣布，所有患不明病毒肺炎者，全已隔離。這一奇怪的肺炎患者病例最早發病時間是12月12日，最晚發病時間是12月29日，其中七人病情嚴重，其餘病情穩定。該機構表示，截至目前，無一患者死亡。

衛生部門的調查發現，不明病毒肺炎患者中部分患者為武漢市華南海鮮城的攤販，他們主要批發魚類及海鮮產品。

武漢不明病毒性肺炎爆發後，引起人們對薩斯疫情的痛苦記憶。中國廣東順德於2002年率先爆發薩斯病毒，隨即引發全球性傳染病疫潮，這一傳染性極高的疫情直至次年9月完全消滅，其間在中國、香港以及其他地方共有700多人死亡。

當局稱，經初步調查，已排除流感、禽流感，腺病毒，傳染性肺炎亦稱薩斯，以及中東呼吸綜合症等呼吸道病原。武漢當局還表示，初步調查，截至目前尚未發現明確的人傳人的證據。

但北京及香港有專家有不同看法，香港大學感染及傳染病中心總監柯栢良表示，武漢近期爆發不明肺炎疫情的發展已經亮起紅燈，目前已有充分理由相信，這應是新型病毒，很有可能已經可以人傳人。他呼籲港府應在邊境口岸採取最嚴謹的檢疫措施，以防範病毒傳入香港。香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌也表示，病毒會否人傳人仍有待觀察，絕不可排除相關可能性。

香港衛生署衛生防護中心5日指出，香港公立醫生及私人醫生截至中午12時在過去24小時共接收八名曾在過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎癥狀的病人，累計總數16個，其中一名由私人醫生呈報的疑似個案為9歲男童，病人已轉送到聯合醫院就診。另外，新加坡衛生部也於5日首次發現一例疑似病人，病患是患有肺炎的3歲中國籍女童，女童現已如願接受進一步檢測與隔離治療，目前情況穩定。

香港衛生署衛生防護中心已於4日宣布啟動應變計畫，將應變級別從“戒備”提升至“嚴重”。香港當局把武漢不明肺炎定性為“對公共衛生有重要性的新型傳染病”。

武漢當局表示已採取多種防控措施，包括對所有病例均實施隔離治療，下令關閉華南海鮮城，在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查以及開展流行病學調查。