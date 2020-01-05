中國國足主教練 李鐵新聞發布會

2020年伊始，中國國家足球隊新主帥李鐵在北京召開新聞發布會。

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在意大利人里皮（Marcello LIPPI）辭職一個半月後，李鐵(LI Tie)本周正式接掌中國國家足球隊主教練一職。

據本台法廣RFI今天2020年1月5日星期天早上來自北京的法文報導，曾經加盟過英國Everton埃弗頓足球隊的中國著名球星李鐵告訴媒體，他實現了一個其個人年輕時的夢想，在本周被任命為中國國家足球隊的主教練，接替因戰績不佳而辭職的前任意大利籍主教練里皮。

據介紹，專業出身的李鐵現年42歲，是中國最知名的球星之一。李鐵透露，他的主教練合同目前只是為期5個月。李鐵在本周四獲得這一委任，目標是要讓中國國足踢進2022年在卡塔爾舉行的足球世界盃賽。

李鐵周日在北京舉行的新聞發布會上表示，在35年間，他從一名不會踢球的小男孩發展為國家隊主教練，他為此而高興，他可以自豪地告訴他的孩子們，他們的父親實現了人生一大夢想。

李鐵的前任里皮，曾率領意大利國家隊贏得2006年足球世界盃賽冠軍。他於2019年11月因中國國足在2022年世界盃亞洲區預選賽中以1-2不敵敘利亞，而辭職。

中國國足目前處於亞洲區其小組的第二名，比敘利亞隊落後8分。而只有取得小組第一，才有資格進入下一輪。

周日在北京的新聞發布會上，李鐵透露，他的國家隊主教練合同目前是到2020年6月9日截止。如果中國國足能夠進入下一輪，他的合作就能自動延期。

本台法廣法文報道說，李鐵在去年12月的2019年東亞足球錦標賽期間曾臨時掛帥中國國家足球隊。中國國足的下一場重要比賽，是在2022年世界盃賽亞洲區預選賽框架內，將於2020年3月與馬爾代夫對陣。

中國國家足球隊目前在國際足聯FIFA的全球積分排名中，處於第76位，成績在玻利維亞（BOLIVIE）和烏干達(OUGANDA)之間。