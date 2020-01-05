香港：一美國籍攝影師入境遭拒

於2019年中 ̖ 下旬曾拍攝“反送中”運動的一名美國籍攝影師遭香港拒絕入境後，被安排搭乘返回美國的班機。

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據香港媒體2020年1月5日星期天報導，美國籍攝影師Matthew Connors曾在去年2019年8月和9月，兩度前往香港採訪。他不僅報導過“反送中”運動，而且，在去年8月還一度被捕。

中央社引述消息說，當地時間2020年1月4日星期六晚他在入境香港時，遭入境事務處職員扣留詢問四個小時，之後被拒絕入境，並被安排達成5日星期天凌晨的班機返回美國紐約。

香港南華早報報導，Matthew Connors透露，香港入境處職員告知，他未能達到入境要求，但沒有提供更多細節。

香港自由新聞HKFP報導說，他於去年8月採訪期間，曾被警察要求出示記者證，由於他是自由記者沒有相關證件，而向警方提供了駕駛證和教師證，但被捕的原因則是沒有攜帶護照。他因此而被扣在警署數小時之久，然後獲釋，不過，他至今沒有被控罪。

之後，他在去年9月還曾再次入境香港做採訪。所以，他不認為其周六被拒絕入境香港，與去年8月時被捕的經歷有關。

中央社說，Matthew Connors拍攝的香港“反送中”運動作品，曾被刊登在2019年11月的美國雜誌[The Califonia Sunday Magazine]。