澳洲大火已燃燒四個月 總理挨批

澳大利亞歷時四個月之久的森林大火仍在燃燒，最新消息說，至少24人死亡，數百萬公頃的森林被毀，總理莫里森受到批評。

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據本台法廣RFI法語特派記者Murielle2020年1月5日星期天發自澳洲悉尼Sydney的報導，澳大利亞在本周末迎來了自森林大火於四個月前發生以來的最糟糕的一天。在新一波熱浪侵襲下，周六的氣溫創下攝氏48,9°C的歷史新高。與此同時，針對總理莫里森的批評, 聲調也在逐步提高。包括消防人員在內，批評者認為，總理面對災情，處理不當。

在悉尼所屬的新南威爾斯州，本台法廣法語特派記者走訪了當地的消防中心。現場有上百個屏幕實況監視着火災的最新發展。數十名工作人員夜以繼日地輪班指導在火場的消防人員。消防人員代表本BEN在接受本台法語特派記者現場採訪時表達了對澳洲總理的不滿意。

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BEN用英語說：“我們對總理感到失望，他沒有做好溝通。我們希望與聯邦政府做更多的對話。 ”

據介紹，澳大利亞總理莫里森在森林大火勢頭最猛時卻去了美國夏威夷度假。他回國後，儘管一再宣布幫助消防人員的措施，以做彌補，但沒有能夠得到諒解。消防人員甚至批評他調動軍隊參加滅火的決定。澳洲消防人員認為，有軍人的支持是很好，但軍人不是消防員。軍人可能可以實施救援任務，但他們不懂得如何去滅火。消防員們希望澳洲政府更多的為他們考慮，更多的傾聽他們的聲音。