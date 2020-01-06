伊拉克總理敦促美國撤軍 美指責中俄在其使館遇襲時保持沉默

衛星鳥瞰，伊朗數百萬人6日在德黑蘭參加為蘇萊曼尼將軍舉行的葬禮。

伊拉克總理邁哈迪周一會見美國駐伊拉克大使圖勒，要求美國配合伊拉克政府，遵守伊拉克國會要求美軍撤出伊拉克的決議。與此同時，美國則指責中國和俄羅斯在一周前美國駐伊拉克大使館遭受親伊朗示威者攻擊時保持沉默。

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為抗議特朗普下令擊斃伊朗將軍蘇萊曼尼，伊拉克國會周日通過要求外國軍隊從伊拉克全部撤軍的決議，周一，伊拉克總理邁哈迪會見美國大使圖勒，要求美方配合，完成從伊拉克全面撤軍。

伊拉克政府公告稱，邁哈迪強調，美方應遵守伊拉克國會決議，在外國軍隊撤出伊拉克一事上配合合作。邁哈迪對美國大使表示，目前形勢十分危險，但是伊拉克將儘力阻擋發生戰爭。

在伊拉克國會投票表決要求美軍在內的所有外國軍隊撤軍後，美國國務院表示失望。在美國領導的駐伊盟軍中美軍人數最多，大約5000人左右。

特朗普下令於周五擊斃伊朗蘇萊曼尼將軍之後，中東形勢十分緊張。在此之前，伊拉克親伊朗示威者攻擊了在巴格達的美國大使館，美國炸死蘇萊曼尼將軍與這一事件有直接的關係。

星期一，美國指責中國和俄羅斯對12月31日發生的攻擊巴格達美國大使館事件保持沉默，華盛頓認為，中俄的舉動“給聯合國安理會的信用帶來損害”。

聯合國193個成員國中的27國表態譴責攻擊美國大使館的行為，美國駐聯合國代表對此表示讚賞，但指責中俄兩國的沉默，華盛頓表示，“由於俄羅斯和中國的反對”，聯合國安理會未能通過譴責攻擊美國大使館的聲明。

華盛頓方面表示，“正如美國所顯示的，美國絕不允許任何攻擊美國人員及美國設施的行為，美國會採取決定性的手段保護美國利益，美國公民以及美國的盟友。”

12月31日，伊拉克親伊朗示威者攻擊美國駐巴格達大使館以抗議美軍襲擊伊拉克真主黨民兵營地，但並未造成美國人員傷害。此後，美國在星期五利用無人機擊殺了伊朗在伊拉克的代表，伊拉克國家安全力量的一部分--“人民動員”民兵武裝力量二號人物蘇萊曼尼將軍，以及他的副手、伊拉克什葉派民兵領導人穆罕迪斯。

幾天來，伊朗威脅要採取軍事報復，特朗普亦威脅伊朗，若伊朗報復，美國將打擊伊朗52處重要目標。伊朗已宣布全面恢復提煉濃縮鈾，並稱萬一遭到美國攻擊，將