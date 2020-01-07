貿易戰效應？美國外貿赤字跌至三年來最低

美國11月份外貿赤字大幅下跌，跌至2016年10月以來最低水平，一直把降低貿易赤字作為首要任務的美國總統特朗普應對此十分滿意。這一局面也是美國進口下跌產生的連帶效應。

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根據美國商務部公布的數據，美國十一月份外貿赤字為431億美元，比上月減少8.2%，而且，跌幅比經濟人士之前預測的435億美元還要大。

11月份，美國進口的消費品包括手機、玩具、傢具等產品全部呈現下跌，在食品產品及工業物質領域，亦呈現出同樣的趨勢。相反，美方出口了更多的諸如首飾、鑽石、藝術品、化妝品等消費品。

另外，美國汽車出口同樣呈增長趨勢。至於農業產品，由於美中貿易戰，2018年美國農產品出口幾乎崩潰，11月份飆升21.9%，年初開始至今已飆升了23.3%。

從元月份至今，美國外貿赤字減少了0.7%，如果全年性下跌得到證實，2019年將是美國六年來第一次出現的下跌。

這一趨勢應推動美國第四季度經濟增長，分析人士指出，這一情形應使正在全力投入競選連任的美國總統特朗普非常滿意。

美國紐約經濟諮詢公司RDQ計算，10月和11月赤字降低，意味着對第四季度的經濟增長貢獻可能會達致1.9%。即便12月份外貿赤字重新回升，對第四季度的經濟增長貢獻也將達致1.25%。

不過，進口減少亦往往意味着經濟會出現疲軟的跡象。美國中央銀行認為，美國經濟的風險照舊存在，但是，導致經濟衰退的貿易風險大大減少。

目前，似乎樂觀情緒佔據上風，北京和華盛頓應在1月15日在美國白宮簽署第一階段貿易協議。北京當局至今沒有予以證實，但跡象似乎顯示氣氛在放鬆，中國周五宣布取消了外國在金融領域投資的大部分限制，取消金融投資限制，一直是美方長期以來提出的要求。