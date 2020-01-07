默克爾會晤普京：擔憂第三次世界大戰的爆發？

據德國N-TV電視台和德國《西部報》報道，德國總理默克爾周六將訪問莫斯科，和俄國總統普京進行會談。德國外長馬斯將隨同前往莫斯科。雙邊會談將關門進行。媒體推測，默克爾面臨一個棘手的任務。

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俄國總統府發布消息說，雙方會談話題為近東局勢，但沒有做更詳細的說明。會談話題究竟是什麼？德國媒體現在只能猜測。有媒體擔心，默克爾此行將涉及對第三次世界大戰的恐懼。

默克爾與普京的會談按計畫本來是為了調解烏克蘭衝突和利比亞危機的。當初的消息是，兩人將共進工作午餐。但在美國定點擊斃了伊朗將領蘇來曼尼後，《圖片報》認為，默克爾現在訪問莫斯科，有了新的棘手問題。畢竟人們擔心伊朗可能在全球進行復仇活動。所以，除了烏克蘭和黎巴嫩話題外，有關第三次世界大戰可能發生的危險也將成為會談話題。一旦俄國和美國因伊朗而直接發生衝突，第三次世界大戰不是沒有可能。俄國被視為是伊朗的最大支持者。《圖片報》認為，在伊朗衝突中，普京可能扮演關鍵角色。普京已就伊朗核項目和導彈項目提供了援助。而這兩個項目都給歐洲和美國帶來威脅。另外，在真主黨恐怖分子反對美國、以色列和沙地阿拉伯的戰鬥中，普京為他們提供了軍事裝備。《圖片報》繼續估測說，殺死蘇萊曼尼在伊拉克也引起了憤怒，而俄國在伊拉克也可能因此從中獲益。默克爾和馬斯前往莫斯科是要阻止普京軍事介入伊朗衝突。其他政治家們也希望他們能做到這一點。基民盟籍政治家Elmar Brok 表示：“必須避免莫斯科軍事參與這一衝突，這樣，伊朗就不敢讓伊拉克的緊張局勢繼續升級。現在，包括莫斯科在內，沒人希望俄國和美國在伊拉克將陷入直接衝突。”