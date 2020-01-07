200名伊朗人入境美國遭扣留 伊朗外長被拒發入境簽證

美國1月3日狙殺伊朗“聖城旅”指揮官蘇萊曼尼後，至今已有超過200名伊朗人、其中包括伊朗裔美國人，在入境美國時遭海關扣留問話。伊朗外長紮里夫赴紐約參加聯合國安理會會議，遭美方拒發籤證。

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據《紐約時報》和美國有線電視新聞網（CNN）報道，近日，社交媒體出現一連串貼文，稱伊朗人入境美國時被扣留很長一段時間，有些遭拒絕入境。其中一則被分享2萬4000次的貼文說美國海關與邊境保護局（CBP）下令拘留“所有可疑的伊朗入境人士”。

穆斯林倡議團體“美國 伊斯蘭關係協會”（Council on American-Islamic Relations）表示，他們已向60多名伊朗旅客提供相關協助。

但是美國海關與邊境保護局官員駁斥有關他們扣留伊朗入的傳聞，說這些人是因為假期季節交通繁忙，加上缺乏人手過濾旅客，而導致入境時間拖長，並表示海關與邊境保護局沒有宗教、種族或族群歧視。

對於伊朗外長紮里夫遭拒絕簽證一事，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）不願置評。

紮里夫希望能在1月9日出席關於維持聯合國憲章的安理會會議，這場會議與紮里夫的行程是在美伊緊張關係最近一次升高前排定的。這場安理會會議將讓紮里夫成為焦點，讓他有機會公開批評美國狙殺伊朗將領蘇萊曼尼。