中國對外開放油氣勘探開採市場

中國周四在明確其談判代表劉鶴將赴美國簽署雙邊貿易協定的同時，宣布向外資和民企開放油氣勘探開採市場。

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據本台法廣RFI法語記者西蒙Simon2020年1月9日周四發自上海報導， 中國當天宣布其談判代表劉鶴將於下周前往華盛頓，簽署中美貿易協議。作為一種誠意的表示，北京幾乎在同時宣布，向外國企業開放一個新領域：石油。在此之前，這一領域為國有企業專營。

這是中國將於一周後與美國簽署貿易協議之前所伸出的一根橄欖枝。油井和天然氣井的勘探開發之前專屬國企。但幾乎處於壟斷中的三大國企在最近幾年運作不佳，成本不高，產量增長不大。

通過吸引外資，中國將擴大這一市場的競爭，提高產能。這對三分之二的石油消費量依賴進口的中國而言，如今也是一種戰略需要。在中美緊張關係壓力巨大的階段，當前局面有風險。

繼去年向外國企業進一步開放金融市場之後，中國繼續自由化，但步伐不快，條件是這種開放需要明顯有利於國家。

另有外電引述中國官方消息說，這一開放從5月1日實施，對象是在中國境內註冊並擁有不低於3億元人民幣的外國公司將允許參與油氣資源的勘探和開發。官方文件指出，只要符合條件者，均有資格按規定取得油氣礦業權。

中國自然資源部礦業權管理司的主管官員表示，中國官方期望通過各類資本的參與，激發市場活動，形成以國企為主體，多種經營成分參與的市場體系。