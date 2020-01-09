美國伊朗政策與特朗普競選連任

在美國發動空襲炸死伊朗一名重要將領蘇萊曼尼之後，德黑蘭發射導彈攻擊了在伊拉克的美軍基地。中東地區局勢驟然升級，但美國總統特朗普周三發表的聲明，反應相對緩和，並表示伊朗空襲沒有造成美軍人員傷亡。

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就美伊事態發展，法國的美國問題專家認為，特朗普總統當前有關伊朗的決策與其競選連任有關。

美國總統特朗普在伊朗發射導彈襲擊美軍駐伊拉克基地之後做出了緩和事態的反應。華盛頓儘管宣布了針對伊朗的新的經濟制裁，但目前沒有提到可能會引發地區局勢進一步惡化的軍事反應或開戰。這種決策可能與美國國內的大選日程有關。本台法文報導認為，作為一名尋求連任的美國總統，特朗普不想與以反對軍事衝突為主的選民們發生摩擦。就此，巴黎美國大學的美國對外政治專家在接受本台法廣法語記者Achim採訪時做出如下分析：“ 特朗普的聲明確實顯示出了特朗普選民基礎對內政的不安。 確實他們對美國在中東與海灣地區的戰爭疲倦了。部分不可忽略的，媒體中極端保守的評論，也是如此，就算它們對此問題存在分歧。個人的確如此認為，特朗普總是想着他的競選。他嘗試着去適當調整其內需，帶有使用可供其支配的 ̖ 強大的 ̖ 極其發達的美國軍事能力的慾望。當他想要這麼做的時候，人們就處於單邊主義的情形，就會面對一位總統，其難以預測性也就變得越來越強。”

以上是巴黎美國大學的美國對外政治專家接受本台法語記者採訪，就美國總統特朗普對當前美伊關係反應的個人分析採訪錄音片段。

美國總統特朗普此前曾發出過警告，如果德黑蘭對其將領遇襲被殺採取報復措施，華盛頓則將打擊52處伊朗目標。