法廣法語特派記者台北訪林榮基

台灣2020年1月11日大選投票日臨近，本台法廣法語特派記者在台北與香港書商林榮基（LAM Wing Kee）做訪談。

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在距離2020年台灣總統選舉還有兩天之際，目前人在台北的本台法廣RFI法語特派記者拉加德會晤了原香港銅鑼灣書店原創辦人 ̖ 書商林榮基LAM Wing Kee。林榮基自去年2019年上半年起，在台灣過着流亡生活。本台法廣法語特派記者從台北傳回了與現年64歲的林榮基用普通話做訪談的錄音片段。

香港銅鑼灣書店原創辦人 ̖ 書商林榮基對本台法廣法語記者說：“香港將來會比較好一點。但是從我們對中國大陸的了解，它目前很想把香港提早收回去。從這個情況來講，香港未來前景很暗淡。我希望北方那邊的年輕人，要抗議或要抗爭的話，首先要保護自己。 ”

在台北中山區某建築十樓，新的銅鑼灣書店尚未正式開張。本台法廣法語特派記者看到，在一個面積六十平米的空間里，這裡的地板上用粉筆標註了未來書架的位置，應該容納1萬部書籍。農曆新年後，預計還將開放新的空間。據介紹，林榮基大約是在去年的同一時間決定離開香港，他擔心會再次遭警方逮捕。

以上是本台法廣RFI法語特派記者拉加德在2020年大選前夕，從台北傳回的，對銅鑼灣店主林榮基的訪談錄音片段。