反送中抗爭 導致22%港人出現疑似憂鬱症等情緒問題

香港因反送中抗爭導致社會長期動蕩，恐怕已經影響香港民眾的心理健康。香港大學醫學院最新研究發現，香港去年出現疑似憂鬱症及懷疑災後創傷壓力癥候群（suspected PTSD）合計比率高達22%，也就是說，每五人中，就有一人面臨疑似精神困擾。 這項研究並沒有調查十八歲以下青年或特別針對警察，因此數據還有可能被低估。

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據《星島日報》與《明報》報導，這篇近日發表在醫學期刊《柳葉刀》的觀察性研究報告，是由香港大學研究人員過去十年來在社會動蕩發生之前、期間和之後，評估香港市民所承受的精神健康負擔，透過調查問卷評估疑似抑鬱症人數的比例變化。

結果顯示，去年香港因反送中抗爭出現持續社會動蕩期間，接受調查的十八歲或以上香港居民當中，將近每五人就有一人出現疑似抑鬱症或懷疑創傷後壓力症。研究人員指出，其精神病症的患病率與經歷大型災難、武裝衝突或恐怖襲擊的地區相似。

這項研究指出，去年香港約有11%的成年人口患有疑似抑鬱症，但2009年至2014年“佔領中環運動”前的平均水準約為2%；另外，2015年11月，即“佔領中環運動”發生後一年，大約有2%的香港成年人出現創傷壓力癥候群，這一比率在去年9月至11月的調查中則陡升至近32%。

對此，香港醫管局稱，過去數月已密切監測精神科服務使用情況，醫管局精神健康專線使用人次確實由去年初每月兩千多宗個案，於近三個月增至超過三千個，但目前醫院精神科並沒有就診個案大幅增加的跡象。

但精神科醫學院副院長陳國齡預期，精神科就診個案將會陸續增加，尤其面對經濟轉差及失業等因素。此外，大部分舊症患者也會受社會事件影響，出現情緒轉差、病情反覆等，因此她也認為，港府應增加人手與資源即早應對。