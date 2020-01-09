2020年春運9日上路 防武漢肺炎成最重要任務

每年規模最大的人口遷移活動又來了。中國春運於1月9日正式啟動，中國國家發改委發言人趙辰昕表示，今年春運旅客發送量預計將達30億人次，與去年相比大致持平，略有成長。由於武漢近期爆發新型冠狀病毒引發的肺炎，春運期間大量人口流動，如何做好防疫工作，成為中國官方的首要任務。

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今年中國春運從一月十日開始到二月十八日結束，歷時四十天。中國國新辦1月8日舉行記者會說明今年春運形勢和工作安排，據中國國家發改委預計，今年春運旅客發送量將達約30億人次，比去年略有增長，目前各項前期準備工作已基本完成。

在道路客運部分，預計發送量將達24.3億人次，下降百分之一點二；鐵路部分，預計旅客發送量為4.4億人次，比上一年增長百分之八；航空部分，預計旅客將達7千9百萬人次，創歷史新高，比上一年增長8.4%；水運部分，將達4千5百萬人次，增長9.6%。

武漢肺炎鑒定報告在8日出爐，初步判定為新型冠狀病毒，對如何防範以免疫情在春運期間擴散，受外界關注。中國交通運輸部總工程師汪洋表示，春運期間人潮大量聚集和流動，傳染病易發，為進一步保障旅客健康出行，將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。

中國國家民航局總飛行師萬向東說，截至目前，中國民航運送的旅客未發現武漢肺炎患者情況。民航部門會保持密切關注，並與衛生部門加強聯繫。若旅客在乘坐航班時出現突發疾病，航空公司和機場會及時啟動應急措施，確保旅客能夠得到相應的救治。

中國國鐵集團副總經理李文新則稱，鐵路部門高度關注相關情況，目前鐵路站車未接到疫情報告，但將會密切關注，堅決杜絕疫情通過鐵路站車傳播，全力維護旅客的健康和安全。