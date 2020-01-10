西班牙司法奪獨派歐洲議員資格

西班牙最高法院做出裁決，褫奪支持加泰羅尼亞獨立歐洲議員的資格。歐洲議會綠黨黨團表示遺憾。

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據本台法廣RFI法語記者發自布魯塞爾報導，在經過歷時數月之久的法律戰後，西班牙最高法院周四2020年1月9日做出裁決，褫奪一名目前人在獄中，支持加泰羅尼亞獨立的歐洲議員Oriol Junqueras的資格。就此，歐洲議會綠黨黨團共同主席之一 ̖ 比利時籍歐洲議員Philippe Lamberts表示遺憾。因為，歐洲法院在三周前2019年12月19日的一份判決中確認，在西班牙獄中的這名加泰羅尼亞獨派歐洲議員享有議員豁免權。在此之後，歐洲議會綠黨黨團已於上周將其任命為黨團副主席。

BELGIQUE _Enrobé Demande de production Nicolas 20200110 Desk 3 soir Enr C07 Parlement européen Philippe LAMBERTS co-président les Verts

本台法廣法語記者從布魯塞爾傳回了歐洲議會綠黨黨團共同主席Philippe LAMBERTS的這一講話錄音片段：“人們可能可以對他指責多多，但他至少沒有逃亡。所以，他現在付出沉重代價。因為，他被置於羈押之中。他至少已在歐洲議會當選。他本應在這點上，獲釋並展開宣誓。因為，沒有什麼可以反對他上任的。而西班牙司法是在之後做出的判決。如果一切都按順序發展，西班牙司法本應提出取消其歐洲議員的豁免權。當然，它們這沒有這麼做，而是首先對其採取了羈押措施，以便之後予以判決。。。”

本台法廣RFI法文報導提到，歐洲議會預計將於下周一在法國斯特拉斯堡召開全體大會, 歐洲議會綠黨黨團原本期待西班牙司法放人，允許這名當選的加泰羅尼亞獨派歐洲議員前往斯特拉斯堡出席歐洲議會的全體會議。對此，歐洲議會綠黨方面認為，一旦某人獲得歐洲議會選舉的候選人資格，只要他被西班牙人選了出來，就應足以享有歐洲議員的地位，但這卻被拒絕了。