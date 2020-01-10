法國學者談中美貿易戰台灣受益

中美貿易戰對2020台灣大選是否有影響？就此，本台RFI法語特派記者在台北採訪了當地法國學者Jean-Yves Heurtebise。

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2020年台灣大選前夜，旅居當地的法國學者 ̖ 天主教輔仁大學（Université Fu Jen）講師 ̖ 現代中國研究中心研究員Jean-Yves Heurtebise在回答本台法廣RFI法語特派記者拉加德提問時做出個人分析認為，中美貿易戰讓台灣受益。就此，請聽這一採訪的錄音片段。

旅台法國學者Jean-Yves Heurtebise： “是的，確實如此。美國與中國之間的貿易戰，我們現在知道，這讓台灣從中受益。從出口的角度而言，對美國的出口增加了，對中國的出口減少了。我們已經掌握了具體的數字。我們知道，對美國的出口增長了20%，而對中國的出口則降低了12%；與此同時，對台投資增加了。這些都是讓台灣受益的。事實上，在蔡英文掌握權力以後，就是2016年。蔡英文確立了一種政策，被稱之為新南向政策。她嘗試着優先發展台灣與南亞和東南亞國家之間關係。其想法就是要讓投資多樣化，讓貿易關係多元化。最終，美中貿易戰讓這一政策變得更有價值，更有分量，並賦予了真正的有效力。

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以上是2020年台灣大選前夜，旅居當地法國學者在台北，就中美貿易戰對台灣選舉的影響，回答本台法廣RFI 法語特派記者拉加德提問，談其個人看法的錄音片段。

2020年大選 台灣三足鼎立

本台法語特派記者今天2020年1月10日周五發自台北的另一篇現場報導提到，尋求連任的民進黨籍現總統蔡英文正在為其競選做最後的衝刺。而其對手，國民黨的總統候選人 ̖ 高雄市長韓國瑜當地時間昨天1月9日周四傍晚號召其選民在台北總統府前舉行的競選集會，也是人山人海。

2020年台灣大選的三位總統候選人中還有親民黨籍的宋楚瑜。