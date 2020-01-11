經濟：中美貿易戰何以讓台灣受益

2020台灣大選之際，本台法廣RFI法文報導中美貿易戰何以讓台灣受益，在此予以介紹。

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本台法廣法語記者Aabla報導，如果說中國大陸因美國發起的貿易戰受到損害，台灣則因此獲益。之前集中到大陸的工廠和投資回來了，女總統並非毫無作為。她推動了促進吸引新科技投資的政策，而台灣已經是至關重要的一環。

台積電（TSMC） ̖ 廣達電腦（Quanta Computer） ̖ 和碩聯合（Pegatron） ̖ 鴻海科技（Honhai），這些名稱也許並非眾所周知。但它們都是台灣的電子巨頭，主要客戶有蘋果和華為。它們在許多年前就被低廉的勞動力所吸引，到中國大陸設廠。但情況正在發生變化。除了中國不再如此具有競爭力，貿易戰及其影響刺激了眾多台灣企業撤出他們的部分投資。

特朗普政府對中國出口商品實施的額外關稅，加速了這一行動。美國客戶比如戴爾（Dell）或英特爾（Intel）更喜歡讓他們的電腦服務器在安全更有保障的台灣生產。台積電，這一全球頭號半導體製造商2019年計畫投資150億美元，主要用於開設多家工廠。根據官方數字，2019年台灣企業共迴流資金超過220億美元。

還有多家大型企業，包括鴻海科技，響應蔡英文總統號召。因為，正是由於她的意願促成了這種回歸的行動。2018年底，她發起了歡迎台商回台投資行動方案，便於獲得當地投資，便於首先吸引台灣處於全球領先地位的半導體製造業。外國投資者也從中得益，谷歌2019年承諾投資260億美元用於數據中心。

5G手機的發展前所未有地把台灣置於了芯片和半導體製造的世界中心。儘管台灣不是唯一製造商，但在芯片製造上總是具有更小更強的優勢（5納米，3納米），使之無法迴避。包括中國的手機廠商，華為就是繼蘋果之後，台積電的第二大客戶。這也成為了女總統面對北京捍衛台灣利益的首要理由，事關主權與獨立。