台灣2020年大選—蔡英文贏得連任

2020台灣大選計票結果顯示，尋求連任的女總統蔡英文在總統和立法選舉中取得雙贏。國民黨主席吳敦義宣布辭職。

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據本台法廣RFI法語特派記者拉加德巴黎時間2020年1月11日周六下午的報導，2020年台灣大選儘管最終計票結果尚未出爐，蔡英文勝局已定，反對陣營已經承認敗選。上一任期屆滿，尋求連任的現總統取得雙贏，在立法與總統兩個選舉中的勝幅都很大。

本台法語特派記者在現場看到，每次計票結果出來，都能引來數千幅綠色和粉紅色旗幟的揮舞。滿懷喜悅之情的支持者，相互擁抱，而即將連任的女總統本人，此刻得票率剛剛越過57%，也就是超過了四年前她首次當選時的得票率。

蔡英文已經宣布勝選，人們可以說她是後來居上，一年前，她曾處於民調的最低，在另一邊，反對方國民黨主席吳敦義已在當晚宣布辭職。

親獨陣營的勝選應該無法讓北京高興。在台北歡呼蔡英文勝選的人群中，一位名叫BEN的金融分析師在接受了本台法廣RFI法語特派記者現場採訪時提議，北京應該適時調整對台政策。他用英語說：

“蔡英文十分的謹慎，不是那類會存心挑釁的人。球現在在應該承認現實的北京一邊。台灣民眾不想與中國統一。中國領導人應該改變戰略。這一戰略一邊應該建立在相互尊重的基礎之上，另一邊，應該承認台灣民眾渴望在中國之外的自身存在。”

以上是本台法廣RFI法語特派記者拉加德巴黎時間1月11日周六下午從台北傳回的2020年台灣大選現場採訪錄音片段之一。