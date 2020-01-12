台灣：蔡英文會晤安倍晉三胞弟

日本首相安倍晉三的胞弟 ̖ 眾議員岸信夫一行到訪台灣，會晤蔡英文總統，談到兩岸關係及台日合作。

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曾出任過外務省副大臣一職的日本自由民主黨籍眾議員岸信夫（Kishi Nobuo），也是日本現任首相安倍晉三（Shinzō Abe）的胞弟。岸信夫帶着多位日本山口縣議員一起訪台。

據中央社今天2020年1月12日星期天晚發自台北報導，蔡英文當天在寓所會晤日本眾議員岸信夫一行時表示，將盡最大努力維持兩岸和平穩定。她歡迎日本訪賓們在這個很好的時刻來到台灣，感謝訪客們的恭賀。

日本眾議員岸信夫在會晤中指出，這次選舉剛開始可以說是非常嚴峻，但蔡總統取得最終勝利，獲得817萬多票的大幅領先，相信這是總統第一任的政績廣受人民支持，以及在競選過程中所展現的高度決心獲得大多數台灣人民的支持。

談及兩岸關係

蔡英文在與日本訪賓會晤時表示，將在和平 ̖ 對等 ̖ 民主 ̖ 對話的原則下，與北京開啟對話，希望可以持續改善兩岸關係，維持區域和平與穩定；非常期待有機會和日本持續發展更緊密的關係，共同維持區域的和平穩定。岸信夫提到，日方高度關注從去年的香港反送中，以及中國在區域的舉動……等等。

談及日台合作

除了安全與經濟合作之外，台日關係今年來也越來越緊密……，台灣總統蔡英文預祝2020年日本東京夏季奧運會一切圓滿順利，並向日本訪賓介紹了台南以及台南的特產 ̖ 美食與景點……等等。岸信夫一行包括多位日本山口縣議員，而蔡英文以前則曾造訪過山口縣，當地的風景 ̖ 文化與人情都給她留下深刻印象。

繼台北之後，日本眾議員岸信夫一行計畫前往台南。