蔡英文高票連任 功歸港台年輕人

台灣2020年大選塵埃落定，總統蔡英文高票贏得連任，在很大程度上要歸功於香港的事態，以及台灣年輕人的動員。

廣告 繼續瀏覽後續

在台北，據本台法廣RFI法語特派記者拉加德LAGARDE1月11日周六晚發自2020年大選現場民進黨總部的報導，台灣總統蔡英文高票贏得總統連任，得票率超過57%，勝於2016年上一屆選舉時的結果，這在一定程度上不僅歸功於香港的事態，還有台灣年輕人的積極動員。他們從世界各地趕回來投票。

Demande de production 20200112 Nicolas Desk 1 jour Trad C01 Taiwan Réélection Tsai Reportage RFI francais Taipei LAGARDE

一位名叫馬克Marc的男士用混合了漢語的英文說，他們坐了18個小時的飛機趕回來投票 :“我們坐18個小時的飛機，我們的一些朋友有些只是來24小時，然後就返回美國。許多年輕人尤其擔心，如果他們什麼都不做，這個國家將不復存在。”

另一位名叫維塔Vitta的女子，牽着兩條狗，她擔心台灣被中國大陸吞併。Vitta用漢語告訴本台法廣法語特派記者，她購買了蔡英文的許多競選宣傳品，以示支持。她的許多朋友特地從美國 ̖ 意大利和日本趕回來投票。

現場還有一名32歲的男士Garry也用英語接受了本台法語特派記者的採訪，他表示，在香港，受政治體系的阻礙，但在這裡，太讓人高興了。

本台法廣RFI法語記者指出，蔡英文周六晚在贏得連任後宣布，台灣向世界展示，喜愛民主與自由生活的方式。