加勒比島國海地 七級地震十周年

位於加勒比海地區的島國海地Haïti，十年前曾發生七級大地震，當地至今缺醫少藥，請聽MSF醫生無疆界組織的介紹。

廣告 繼續瀏覽後續

海地2010年1月12日大地震，超過二十萬人遇難。全國60%的醫療設施被毀，這對原本就缺醫少藥的海地而言，真是雪上加霜。如今，十年過去了，海地的情況依然讓人揪心。

Demande de production Nicolas 20190112 Desk 3 soir Enr Trad C09 Haiti Son MSF RFI français Baron

海地現狀究竟如何？就此，醫生無疆界組織MSF海地醫療隊的女負責人桑德拉Sandra LAMARQUE在接受本台法廣RFI法語記者艾美麗Amélie 採訪時做出如下解釋：“可以肯定的是，形勢仍然十分尖銳，事發十年後，需求仍然十分巨大，不論是就衛生基礎設施-醫療中心而言，還是就急救系統及住院系統。十年後，一些設施已得到建造，或得以重建，但不幸的是，部分工程尚未完工，還有一些完工的設施依然未能啟用，不知是由於缺乏人手，還是因為缺少資金。問題是當前的政治 ̖ 安全 ̖ 經濟危機還影響到了一些原本可以使用的設施。人們看到並抱怨部分私人設施遭關閉，另有一些私人設施則減少了人手，當地還有一些醫院機構遭遇困難，缺乏人力資源，缺乏血漿，這是頭號大問題。”

以上是在加勒比島國海地的醫生無疆界組織MSF醫療隊負責人，就海地大地震十周年後，解釋當地依然面臨醫療設施嚴重匱乏的問題，接受本台法廣RFI法語記者採訪的錄音片段。