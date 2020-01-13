德國機械製造商對中國持強硬態度

據德國《商報》報道，德國機械和設備製造商聯合會（VDMA）對北京政府持強硬態度，並要求德國和歐盟重新考慮其對華政策。

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對德國機械製造商來說，中國是其最重要外國市場之一。但該行業毫不吝嗇對中國的批評。周一，德國機械和設備製造商聯合會發表一份立場聲明書，表達了對於中國政府的強硬態度。該聯合會表示，國家補貼和自我閉鎖機制，在很大程度上導致德中機械生產商之間的競爭不公平。該聯合會因此呼籲德國和歐盟審查其貿易政策工具，並“在必要時使它們適應中國的新形勢。”

去年頭九個月里，德國機械設備生產商向中國出口了價值141億歐元的產品，僅略低於對美國的出口。但與此同時，由於中國競爭對手的日益強大，德方在中國的技術優勢正在下滑。德國機械和設備製造商聯合會對外貿易負責人阿克曼（Ulrich Ackermann）在一份聲明中表示，中國在許多領域裡不再是發展中國家，因此，適用於德國和歐盟的國際貿易規則必須也適用於中國。

該聯合會認為，德國和歐盟在總共七個貿易政策領域裡，有必要迫切跟上形勢。例如，就歐洲公司之間的合並，歐盟競爭法過於關注對歐盟消費者的後果，忽略了競爭對手在全球市場上的地位。比如，西門子和阿爾斯通的火車部門被禁止合並。結果，歐洲供貨商在與規模更大的中國競爭對手中國中車競爭時，就陷入不利地位。

德國機械和設備聯合會要求歐盟有針對性地放寬合並監控，以打造歐洲冠軍。例如，可以通過部長特許，允許個別企業在常規程序外破例進行合並。

另外，該聯合會批評中國不僅向國有企業，也向私營企業發放補貼，扭曲了市場競爭，使德國機械製造商在全球競爭中處於不利地位。雖然世貿組織成員有義務向相關委員會登記說明補貼一事，但事實上，這很少發生。因此，有必要改變世貿組織在相應程序中的舉證責任。

該聯合會還要求，在官方項目的授予和外國投資上，也有必要進行政策調整。在這