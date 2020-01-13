香港終審法院首席法官為港獨立司法制度辯護

在備受北京指責“司法僭越”及推遲審理示威者案件之際，香港終審法院首席法官馬道立為香港司法制度辯護。

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香港擁有獨立的英式司法制度，香港獨立的司法地位是香港有別於中國大陸的重要標誌，反送中的爆發起因於港府推動修訂旨在向中國大陸容易引渡嫌犯的『逃犯條例』，香港反送中運動，某種程度上可以被視為是維護香港獨立司法地位的運動。

在已持續七個月之久的示威抗議中，香港法院處於飽和狀態，警方拘捕超過6000人，其中大約1000人正在審理或待審。馬道立表示，為應付龐大的案件，司法機構先前成立了專責工作小組，研究法院如何以最佳方式處理大量與過去七個月相關的案件，包括延長開庭時間。

終審大法官馬道立在香港“法律年度開啟典禮”上慷慨陳詞，指出社會對法庭的工作有許多意見，有許多是正確的，但也有部分是基於錯誤的觀念和出於誤解，有些甚至是曲解，近乎不能接受。

馬道立大法官將於明年初退休，他在致辭中強調了法制的公義和保障公正判決的責任。“法官依據法律條款和法律精神履行職責，法官判決時，政治、經濟、社會等方面的因素並不在考量之內”。

十一月份，北京譴責香港高院判定香港政府推出的『禁蒙面法』無效。中國全國人大常委會強硬表態，稱香港特區法律是否符合基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定。

同月，官媒『環球時報』發表社評，指責“香港法院裁定『禁蒙面法』違憲，一些法官背叛中國憲法”，居然稱香港高院的裁決書“司法僭越”。