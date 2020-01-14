英國首相約翰遜：反對華為參與 那麼請告訴我替代方案

面對美國壓力和內部分歧，英國首相將在未來幾周就是否允許華為參與英國5G網絡建設及運營做出決定。星期二，約翰遜表示，如果誰反對華為參與，請拿出替代方案。

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周一，約翰遜首相接受英國廣播公司採訪時表示，“英國人有權利得到最好的技術”。他表示他的政府將把重點放在基礎設施的現代化方面，尤其希望將寬帶網絡提供給所有的人。

他表示：“現在如果有人反對這一品牌或者那一品牌，請告訴我，他們可選擇的替代方案是什麼”。約翰遜此番表述似乎無意把華為排除在英國的5G網絡建設和運營之外？

不過，議會享有絕對多數的約翰遜首相繼而表示，英國也不會允許“安置任何有損國家安全以及與五眼聯盟合作的基礎設施”。五眼聯盟指的是英國、加拿大、美國、新西蘭和澳大利亞建立的分享情報的聯盟。

星期一，英國軍情五處總幹事安德魯.帕克表示，英國政府可以與華為在5G建設上合作，並不會因此損害英國與美國情報系統的關係。

華為高級副總裁張建崗在法新社收到的一封文告里則表示：華為相信英國政府會做出一個建立在證據而非毫無事實根據地指控上面的決定。他表示，華為與英國電信集團已經合作15年。而且兩個英國議會的委員會在調查報告中也得出結論，沒有任何技術理由禁止華為向英國提供5G設備。

上述發言均針對周一一個美國代表團前來英國試圖說服倫敦當局不要與華為合作而來。美國不斷重申，華為與中國政府合作，它的設備可能會被利用為中國搜取情報服務，但華為一直予以否認。

2019年四月，曾傳出特蕾莎梅政府打算允許華為參與英國電信系統一些“非核心”部分的運營。

在是否允許華為參加5G網絡建設和運營方面，英國政界一直存在分歧。