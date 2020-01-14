蘋果公司拒絕與FBI合作解鎖槍殺美國軍人的沙特軍官iPhone手機密碼

上個月在佛羅里達州海軍基地發生的沙特軍官阿爾沙姆拉尼（Mohammed Alshamrani）槍殺3名美國軍人的事件，嫌犯使用的是受密碼保護的iPhone手機，司法部長巴爾稱蘋果公司未能為執法人員解鎖這部手機密碼提供“實質性協助”。

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蘋果公司表示，在聯邦調查局（FBI）於12月6日提出最初要求後，公司提供了與調查相關的各種信息，但是公司拒絕巴爾的要求，即找到一種方法讓執法人員訪問加密設備，就像蘋果公司在2016年加州聖貝納迪諾槍案中所面臨的那樣。

蘋果公司在最新聲明中表示：我們一直堅稱，沒有隻對好人開後門這種事情。因此美國人不必在削弱加密和調查之間做出選擇。我們認為，加密對於保護我們的國家和用戶的數據至關重要。

蘋果公司在去年12月的一次國會聽證會上表達了類似的觀點，因為參議員威脅說，如果科技公司無法找到一種與執法部門合作的方法，以合法地訪問加密的設備和消息，則參議員會提出監管要求。

蘋果公司表示，它承諾將繼續與FBI合作。但是，除非該公司同意為執法部門提供訪問加密設備的方法，否則巴爾不會完全滿意。這種情況很好地說明了為什麼調查人員一旦獲得法院的命令，便能夠獲取數字證據的重要性。

司法部長巴爾在周一關於蘋果公司回應佛州海軍基地槍案的講話中說：“我們呼籲蘋果公司和其他技術公司幫助我們找到解決方案，以便我們可以更好地保護美國人的生命並防止未來的襲擊。