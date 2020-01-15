歐盟前外交官涉嫌為中國從事間諜活動

據德國《明鏡》周刊報道，德國總檢察長弗蘭克（Peter Frank）正在調查一名德國前歐盟外交官和一家德國知名遊說公司的兩名僱員。他們涉嫌為中國從事間諜活動。根據《明鏡》周刊的消息，據說其中兩人已經向中國國家安全部門提供了私人和商業信息。第三名嫌疑人只是同意了提供信息。

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自周三清晨以來，警方受德國總檢察院的委託，搜查了在柏林、布魯塞爾、巴符州和巴州的九處房產。這些是嫌疑人的住房和辦公室。

一旦指控得到證實，那將是真正抓獲中國間諜的極少數案件之一。雖然人們總在泛泛談論中國在德國和歐洲有大規模的間諜活動，但實際上，在打擊北京安全部門的戰鬥中，調查人員很少獲得成功。

調查的核心對象是一位從德國過去的歐盟委員會前僱員和後來的歐洲外事處外交官。在為歐盟效力期間，此人在布魯塞爾擔任領導職務，後來又在多個國家擔任歐盟大使。他於2017年結束了在歐盟的職業生涯，並同時開始為一家德國遊說公司工作。調查人員稱，此人於同年開始向其中方指揮官提供信息。據說，他還招募了另外兩名嫌犯。據說，其中一名已前往中國去會晤其中方上司。受到牽連的遊說公司曾為德國知名大型公司提供過諮詢服務。