中美貿易協議執行機制被指過於簡化 存在斷送協議危險

美國總統特朗普與中國副總理劉鶴周三在白宮簽署美中第一階段貿易協議，這一被特朗普稱之為“歷史性”，中方官媒評價“雙贏”的協議，監督執行這一協議的機制卻被專家指太脆弱，弄不好會斷送貿易協議。

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根據這一執行機制，一場難以解決的貿易爭執，有可能導致美國重新向中國輸美產品課徵關稅，如果出現這一後果，形同整體上斷送了已達成的協議。

鑒於中方以往執行雙邊協議方面誠信不足，美方一直把落實協議的執行機制看得非常重要。美國貿易代表萊特希澤強調這次協議中的執行機制條款會有很大的威力，能確保中國兌現承諾，包括增購兩千億美元產品，保護美國知識產權，防止強迫性技術轉移等等。

為了保證協議的具體落實，特朗普政府選擇了美國慣用的工具，一旦失約，立即按比例課之以懲罰性關稅。文本中有一段很關鍵：“如被申訴方認為申訴方依照本項採取的行動基於善意，被申訴方不會採取反制措施，或否則挑戰相關行動。如被申訴方認為申訴方的行動基於惡意，其救濟手段是向申訴方提交書面通知退出本協議。”也就是說，如果被指控的一方不同意對方的措施，唯一的選擇就是告知對方後退出協議。沒有任何一個上訴或求助於第三方調停的規定。

一些中國商業專家對法新社表示，比起類似的國際貿易協議，這一執行機制過於簡單化。比如美加墨三國貿易協議，就有在發生糾紛時求助於第三方調停的規定。

而美中第一階段貿易協議的執行機制過於簡單化，一旦雙方發生爭執，其中一方就可能損害整個協議。

特朗普政府高官則強調，在美中達成的協議中，建立了一個牢固的執行機制以化解糾紛，將在各自國家開設一個專門協調研究解決控告案的辦公室。

在接到一方指控後，應啟動一個為期90天的進程，在這一期限內，將在不同層級官員之間進行一系列的諮詢，尋求解決糾紛。

中美雙方也同意未來將進行常態性的貿易協商，舉行月度會議以及半年度部長會議溝通交流。

不過，美國貿易代表萊特希澤周二記者質疑時承認，目前的這一執行機制並未進行過測試，“如果中國願意使其很好運轉的話...”“如果執行機制運行良好，一切都好，否則就成問題”。