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美中貿易戰

特朗的關稅壓垮了中國—美國媒體評美中籤署第一階段貿易協議

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美國總統特朗普與中國副總理劉鶴在白宮簽署第一階段貿易協議時握手
美國總統特朗普與中國副總理劉鶴在白宮簽署第一階段貿易協議時握手 REUTERS/Kevin Lamarque
作者： 舊金山特約記者 王山

財經新聞電視頻道CNBC知名節目“瘋狂金錢”(Mad Money)主持人克雷默(Jim Cramer)指出，特朗普總統祭出關稅的策略奏效，成功逼迫中國簽下第一階段的美中貿易協議；前白宮首席幕僚巴農(Steve Bannon)也認為，特朗普用關稅壓垮了中國共產黨。

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克雷默在“華爾街直播室”(Squawk on the Street)節目中說：“民眾什麼時候會體認到，這是歷史的一刻？因為關稅手段成功了。”節目播出時間，就在美中雙方貿易代表15日上午即將於白宮簽署貿易協議前夕。

長期力挺特朗普對中國採取強硬態度的克雷默分析，依照常理，關稅策略會以失敗收場，中國方面應該想得出因應之道，可是到後來卻沒有發生。他說中國方面似乎接受了他們必須改變，才能保住美國市場。

前任白宮資深顧問巴農15日接受CNBC新聞台訪問時表示，在這場美中貿易戰中，特朗普採取強硬立場果然成功。巴農說，特朗普堅守關稅，他壓垮了中國共產黨。美國讓步極少，雖然目前簽署的只是第一階段的貿易協議，但從發展方向來看，這是非常強而有力的。

美國中文《世界日報》的社論則指美中籤下的第一階段貿易協議是“城下之盟”。社論說，這次協議最關鍵問題，與去年5月最後失敗一樣，都是卡在取消關稅上：中方堅持既然貿易戰已停火，美國就應該取消這一年多來所有增加的關稅；但美方堅持，如果沒有關稅作籌碼，既無法確保中方履行承諾，也無法進一步施壓，要求中方在第二階段協議中作新讓步。所以美國繼續維持對中國近三分之二產品高關稅，直至第二階段協議達成，再逐步取消。

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