特朗的關稅壓垮了中國—美國媒體評美中籤署第一階段貿易協議

財經新聞電視頻道CNBC知名節目“瘋狂金錢”(Mad Money)主持人克雷默(Jim Cramer)指出，特朗普總統祭出關稅的策略奏效，成功逼迫中國簽下第一階段的美中貿易協議；前白宮首席幕僚巴農(Steve Bannon)也認為，特朗普用關稅壓垮了中國共產黨。

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克雷默在“華爾街直播室”(Squawk on the Street)節目中說：“民眾什麼時候會體認到，這是歷史的一刻？因為關稅手段成功了。”節目播出時間，就在美中雙方貿易代表15日上午即將於白宮簽署貿易協議前夕。

長期力挺特朗普對中國採取強硬態度的克雷默分析，依照常理，關稅策略會以失敗收場，中國方面應該想得出因應之道，可是到後來卻沒有發生。他說中國方面似乎接受了他們必須改變，才能保住美國市場。

前任白宮資深顧問巴農15日接受CNBC新聞台訪問時表示，在這場美中貿易戰中，特朗普採取強硬立場果然成功。巴農說，特朗普堅守關稅，他壓垮了中國共產黨。美國讓步極少，雖然目前簽署的只是第一階段的貿易協議，但從發展方向來看，這是非常強而有力的。

美國中文《世界日報》的社論則指美中籤下的第一階段貿易協議是“城下之盟”。社論說，這次協議最關鍵問題，與去年5月最後失敗一樣，都是卡在取消關稅上：中方堅持既然貿易戰已停火，美國就應該取消這一年多來所有增加的關稅；但美方堅持，如果沒有關稅作籌碼，既無法確保中方履行承諾，也無法進一步施壓，要求中方在第二階段協議中作新讓步。所以美國繼續維持對中國近三分之二產品高關稅，直至第二階段協議達成，再逐步取消。