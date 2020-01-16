中美兩國第一階段貿易協議簽署

中美兩國在華盛頓簽署第一階段貿易協議，雙方都顯示滿意；第二階段不會在美國大選前取得成果。

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據本台法廣RFI法語記者發自華盛頓的最新報導，中美貿易戰停火，當地時間2020年1月15日周三中國副總理劉鶴與美國總統特朗普在白宮簽署了第一階段貿易協議。特朗普自2018年春季發起的貿易爭紛就此告一段落，但爭紛的關鍵點仍需談判，比如中國對其工業的補貼，或網絡安全問題。

本台法語記者指出，中美兩國第一階段貿易協議將在30天後進入實施。中國承諾增加購買2000億美元的美國產品，更好的遵守知識產權，結束強制技術轉讓，不再操控貨幣等等；美方則承諾，不再強加新的增稅，並對部分商品關稅減半等等。

中美雙方都顯示滿意

特朗普說，這是一項歷史性協議，但沒有忘記他尋求連任的競選。本台法廣常駐美國法語記者之一安娜·科爾佩Anne CORPET同時傳回了美國總統特朗普與中國副總理劉鶴的講話錄音片段。

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美國總統特朗普說：“今天，我們越過了一個重要階段，一個與中國之前從未逾越過的階段。我們一起糾正以往的錯誤，帶來經濟公正和安全，給美國的工人 ̖ 農民和家庭。”

中國副總理劉鶴在儀式上閱讀了國家主席習近平的一封信函。習近平強調，這一貿易協議將對全世界有益。中國高官補充道：“希望美方公平對待中國企業正常貿易和投資活動，支持兩國企業 ̖ 科研機構 ̖ 學校等開展合作，促進中美互信與合作。”

本台法語記者指出，這一協議的簽署，恰好處於特朗普競選之際，但這僅僅只是一個階段。特朗普應該很快將前往中國，繼續談判。特朗普政府已經預先告知，肯定不會在美國選舉前取得成功。