英國脫歐-英國歐洲議員們在辭行

在英國保守黨於去年2019年12月12日的提前立法選舉中勝出後，倫敦在2020年1月31日原定日期退出歐盟的可能性越來越大。在歐洲議會，英國籍議員們開始在為打道回府做艱難的準備。

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據本台法廣RFI法語記者Béatrice發自歐洲議會總部所在地 ̖ 法國斯特拉斯堡的採訪報導，2019年五月新一屆歐洲議會選舉，英國作為歐盟成員國，不得不組織競選產生73名歐洲議員。如今他們開始與來自其它國家的議員同事們告別。就此，本台法廣RFI法語記者從斯特拉斯堡傳回了對多名英國歐洲議員的採訪錄音片段。

英國脫歐黨的女歐洲議員安娜Ann用英語說：“英國人民等待英國政府結束自由流動，本屆議會越早接受它，我們就將越早開始真正的對話。”

另一邊，親歐的一名英國女歐洲議員卡羅琳娜Caroline則用法語接受本台記者採訪，她認為這是一個錯誤：“這是一種深深的悲傷，我愛這座城市。要知道我們離開歐洲議會，英國在歐洲就沒票了。在我們層面，這是一種悲哀。這對國家而言是一種悲哀，這是一個巨大的錯誤。我們就不應該有2016年那場全民公投。我不認為這將對英國是一種正面的東西。離開這裡，很悲傷，很艱難。”

本台法廣法語記者指出，2020年元月底，英國的歐洲議員們將最後一次參加預計在布魯塞爾舉行的會議，之後，英國將會正式退出歐盟。